Marlene Favela sorprende a febrero mostrando abs en blusa corta y botas de pitón

Tan espectacular como siempre, Marlene Favela salió a las calles de la ciudad para presumir su belleza y de paso sorprender a febrero con un look que dejó a todos con la boca abierta, pareciendo modelo de pasarela en una blusita corta.

Luciendo como reina unos jeans rasgados y unas botas de pitón, la protagonista de “Contra viento y marea”, melodrama de Televisa, arrancó suspiros a su paso al mostrar sus abs en la sexy prenda, la cual tenía la dualidad de mantenerla calientita y, al mismo tiempo, permitirle presumir su cuerpazo.

Con una estilizada figura que envidiaría cualquier reina de belleza, Marlene Favela sorprendió a febrero mostrando un outfit invernal con el que sus abs y sus botas de pitón se robaron la atención, demostrando que es una de las famosas con mejor estilo en el medio del espectáculo mexicano.

En su cuenta de Instagram, Marlene Favela compartió un par de fotografías en las que se dejó ver como toda una chica citadina con una blusita corta en color lila, tipo suéter, que le llegaba justo arriba de la cintura, mostrando sus abs como pocas veces.

La protagonista de telenovelas complementó su look con unos pantalones rasgados a la cadera en color caqui, manteniendo libre la zona del torso, y unas botas con estampado de pitón en morado, luciendo espectacular y con un gran estilo.

Los accesorios que utilizó Marlene Favela se redujeron a un pequeño bolso de mano azul pastel, que combinó perfecto con su look, mientras llevaba el cabello suelto y ondulado cayéndole por los hombros, mientras posaba en una acera.

“Sorpréndeme febrero”, fue lo que escribió la actriz en su publicación, pero en realidad fue ella la que dejó pasmado a febrero con su espectacular look y su figura de 10, la cual presume cada vez que puede, consintiendo a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Los fans de Marlene Favela se manifestaron rápidamente en los comentarios de la publicación y llenaron de piropos a la empresaria, resaltando su impresionante belleza y su gran estilo para la moda, pues tanto en vestido como en pantalones o traje de baño, siempre luce espectacular.

“¡Woooow! ¡Qué guapa y su ropa lo más lúcido!”, “Hermosísima y lindas botas”, “De las más y mejores hermosas y sexys, y súper profesional actriz, Marlene Favela”, “A mí ya me sorprendió Febrero con tu foto”, “¡¡Así o más hermosa!!”, “Empieza bien así con ese look, me encanta febrero”, “Con todo respeto, estás hermosaaaa”, “¿Me explicas cómo es que cada año te pones más bella?”, fueron algunas de las reacciones.

