Marlene Favela revive otro clásico y da cátedra de cómo llevar una falda-pantalón

La temporada de Primavera-Verano 2022 resaltó las prendas de tendencia que se utilizarían durante la época para combatir al calor, pero hay quienes siguen sus instintos y marcan su propio estilo, como Marlene Favela, que se ha dado el lujo de revivir otro clásico de la moda y con bastante éxito.

La actriz mexicana de cine y televisión, quien ha puesto nuevamente en tendencia los maxi vestidos, ahora sacó del clóset un atuendo de falda-pantalón en una combinación de colores que la hizo lucir fresca y radiante en plena primavera, un outfit perfecto para el Día de las Madres.

A sus 44 años, Marlene Favela marca su propio estilo y sabe que es un ícono de la moda a seguir para las mujeres de edad, es por ello que dio cátedra de cómo llevar falda-pantalón y ha brindado otra idea a sus seguidoras para lucirse el próximo 10 de mayo, levantando suspiros a su paso.

Un look muy citadino y fresco

Como ya es costumbre en ella, la duranguense salió a tomar las calles de la ciudad con un outfit de Pretty Little Things NY imponiendo tendencia para las mujeres mayores de 40, haciendo competencia a las minifaldas y mini shorts que son las prendas preferidas de la temporada.

La protagonista de “Gata salvaje” modeló un conjunto en color blanco con pinceladas de azul turquesa y rosa, haciendo un colorido collage en toda la prenda y que le dio una llamativa vista mientras caminaba por las aceras.

El outfit consistía en una blusita de tirantes con discreto escote y holgada, la cual fajó dentro de la falda-pantalón de cintura alta y suave caída desde la cadera hasta los pies, con ligeros pliegues en la zona del vientre, que le dio un toque muy sofisticado y elegante.

El largo del atuendo no permitía observar los zapatos con los que Marlene Favela combinó su look, pero sí destacó su bolso en azul turquesa y su mensaje junto con la fotografía que compartió en Instagram: “Si me avientas a los lobos me verás liderando la manada”, escribió, recibiendo cientos de comentarios de sus más de 5 millones de seguidores.

“¡Eres una princesita!”, “Eres un encanto de mujer, me confieso enamorado de ti, besos”, “¡No hay la menor duda!”, “Cada que subes algo me muero de lo hermosa que eres”, “Beautiful lady”, “¡Qué bonita y bella!”, “Espectacular”, “Guapísima”, “Eres tan linda”, “Siempre serás la más hermosa”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Y es que en esta temporada, Marlene Favela ha marcado sus propias tendencias pues su estilo va más enfocado en mujeres de 40 y más que quizá ya no gusten de lucirse en minifaldas o shortcitos, por lo que ofrece una opción más elegante y sofisticada para presumir su belleza con mucho estilo en primavera.

