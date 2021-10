Marlene Favela revive los pantalones a cuadros con sofisticado look otoñal

El gran gusto por la moda que tiene Marlene Favela ha logrado mantener a todos sus fans atentos cada vez que la actriz comparte algún nuevo look en sus redes sociales, pues siempre marca tendencia con lo que se ponga y ahora no defraudó al revivir los pantalones a cuadros con un outfit con el que lució muy sofisticada.

La protagonista de “Gata salvaje”, telenovela producida por Venevisión, estuvo hace apenas unos días en Miami, donde se reencontró con viejos amigos y trabajó en algunos proyectos, y en su regreso a México no dudo en presumir tu belleza con un sofisticado look otoñal que le valió cientos de suspiros por parte de sus admiradores.

Marlene Favela prácticamente revivió los pantalones a cuadros derrochando clase con un sofisticado outfit, lista para encarar la última parte del año en la que el clima es variable y las temperaturas bajas se hacen presentes en cualquier momento, arrasando con su look otoñal en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz que le da vida a Leticia Lagos en “La desalmada” presumió un traje de pantalón y chaleco a cuadros en color gris, con vivos en negro, con el cual lució cómoda y muy chic, combinándolo con una blusa de manga larga y cuello alto en tono azul cielo.

La también empresaria utilizó como accesorio una bolsa de mano en el mismo color que la blusa, con cadena, y llevó el cabello suelto y con ondas en las puntas, además de un maquillaje discreto que no le robó la atención a su look.

“Llegando a México y ya se siente el frío del otoño”, escribió Marlene Favela junto con la imagen, en la cual posa a un costado de un anuncio callejero en una solitaria calles de la Ciudad de México, y el color de su atuendo hacía juego con el escenario en el que modeló.

Los fans de la actriz duranguense no tardaron en hacerse presentes en los comentarios del post, en el cual reconocieron su belleza y algunas más hablaron del Look que presentó lista para encarar el otoño y el invierno, y les faltaron algunos piropos.

“Hermosa“, “Divina“, “Elegante como siempre“, “¡Qué bonita!“, “¡Belleza“, “Diosa“, “Eres bella“, “Me encanta el outfit“, “¡Qué bonita se te ve toda tu ropa, tienes muy buen gusto!“, “Éxito siempre“, “Hermosa, me encanta como te vistes“, “Luces muy elegante y bonita, Marlene“, “Siempre tan hermosa y bella“, “¡Wow, sin palabras!“, “Guapura“, “¡Ah, qué elegancia y qué hermosa estás!“, “Fabulosa“, “Me encanta tu vestuario siempre, linda“, son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación.

Y es que Marlene Favela se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para las mujeres mayores de 40 que pretenden lucir espectaculares con su vestuario, pues la misma actriz ha comentado que su línea de ropa está pensada especialmente en este grupo de personas y que busca empoderar a través de la moda.

