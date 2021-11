Este 2021 ha sido un año muy importante para Marlene Favela pues no sólo firmó su regreso a la televisión, sino que también se consolidó como empresaria y se convirtió en un icono de la moda para la mujer empoderada, algo que le valió para ser distinguida como madrina de una nueva línea de ropa y lo hizo luciendo su estupenda figura en un elegante vestido negro.

La actriz mexicana, quien recientemente le dio vida a Leticia Lagos en “La desalmada”, telenovela de Televisa, dejó a sus fans con la boca abierta al presumir piernón con tremenda abertura en la sofisticada prenda, con la que demostró que está como quiere.

Ataviada con el elegante vestido negro, Marlene Favela caminó como modelo y dejó ver no lo hace mal en las pasarelas, sobre todo destacando sus atributos con la tremenda abertura que se robó toda la atención de sus fans.

La guapa empresaria no pudo evitar compartir con sus 5 millones de seguidores en Instagram su emoción por “amadrinar” una nueva línea de ropa que busca empoderar a la mujer mediante la moda y subió a su perfil algunas imágenes y videos modelando la prenda.

La estilizada y alta figura de Marlene Favela se observa imponente bajo el vestido largo, de tirantes y que le daba un aire de estilo griego con un diseño de laureles en el cuello y un fruncido en la zona de la cintura, haciéndola ver muy elegante.

El detalle de la abertura casi hasta la cadera fue el toque final del outfit que utilizó la actriz, quien mostró tremendo piernón en unas finas medias de red que eran casi imperceptibles de lejos, luciendo espectacular y provocando suspiros entre sus millones de seguidores en redes sociales.

“¡¡¡¡Gracias #canademusa por hacerme el honor de elegirme como su madrina!!!! ¡¡¡¡Sé que harán una maravillosa labor de empoderamiento con miles de mujeres que sueñan con convertirse en mujeres de éxito!!!!”, escribió Marlene Favela junto con la publicación que compartió en la aplicación de la camarita, recibiendo cientos de reacciones.

“Felicitaciones, hermosa”, “¡Ay, qué orgullo!”, “Maravillosa”, “Eres una hermosura de mujer”, “Te amo sin conocerte”, “Mi amor, la más bella”, “Una madrina muy guapa”, “Pero que mujer más preciosa que sos Marlene…”, “Hermosa dama”, “Sí me caso contigo”, “Marlene, te ves divina y lo que le sigue”, “¡Eso, chica! No cualquiera”, fueron algunas de las impresiones que provocó la actriz.

Y es que Marlene Favela decidió aprovechar el tiempo libre que tuvo durante la pandemia para lanzarse a conquistar el mundo empresarial de la moda y fundó su propia marca de ropa, pero ahora ha servido de motivación para otras mujeres que quieren seguir sus pasos y ello la llena de orgullo.

