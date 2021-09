Marlene Favela presume cuerpo de sirena con bañador rojo

Desde hace unos días, la actriz mexicana Marlene Favela está causando un revuelo en las redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que luce elegantes bañadores con los que deja ver su torneada figura y su cuerpo de sirena, razón por la que le llueven los piropos.

En las recientes horas y por medio de su perfil de Instagram es que la protagonista de Gata Salvaje se dejó ver como muy pocas veces, con un bañador rojo y un colorido sombrero para celebrar la Independencia de México, siendo toda una locura en dicha red social. Cabe señalar que Marlene Favela se tomó un merecido descanso tras culminar sus grabaciones en la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa.

"México! sus colores, sus tradiciones y su inigualable cultura, así se sabe méxico así se siente méxico!!!!! #quevivamexico", fue el mensaje con el que complementó la sesión fotográfica en las que también su hija Bella ha robado las miradas de los fieles admiradores de la famosa de 44 años.

Como era de esperarse los fans de Marlene Favela no tardaron en reaccionar, e incluso sus colegas del medio, Marjorie de Sousa, Azela Robinson y Ana Martín, también cayeron rendidos ante la belleza de Leticia Lagos, personaje al que le dio vida en La Desalmada.

“Bellísima como siempre!”, “Guapísima mi bella”, “Belleza de mujer”, “México y sus grandes mujeres hermosas como tu mi amor”, “Preciosura de mujer”, “La Mexicana Más Guapaaa”, “Chulada de mujer”, fueron algunas de las reacciones en la publicación de de Favela.

Otra de las personas que reacionaron a los post de la artista fue su ex esposo, George Seely, quien no dudó en poner unos emojis de corazón en uno de los post de la famosa, dejando claro que admira y respeta a la madre de su hija.

Cabe señalar que hace unos meses Marlene Favela aseguró que en su corazón no reina el rencor hacía sus ex parejas, ya que por el contrario han estado muy buenas personas en su vida, dejando en claro que tiene una relación cordial con el padre de su hija.

"Debo decirlo con toda la franqueza del mundo, me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo porqué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera", declaró la actriz durante una entrevista exclusiva.

