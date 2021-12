Marlene Favela inspira al presumir cuerpazo en elegante outfit ideal para invierno

La actriz Marlene Favela se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues aparte del éxito que tuvo su personaje de Leticia Lagos en la telenovela de Televisa La Desalmada, la famosa disfruta su etapa de empresaria y de mamá; pero pese a que es una mujer muy ocupada, en sus momentos libres no pierde la oportunidad de inspirar a sus millones de fans al presumir cuerpazo en elegantes outfits y está ocasión no fue la excepción.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa de 44 años que compartió unas imágenes en las que presume un cojunto de pantalón y blusa negra, el cual complementó con un gorra y unos botines negros, outfit ideal para la temporada de invierno y digno de imitar.

En una de las publicaciones Marlene Favela compartió el siguiente mensaje; "Busca aquello que te apasiona y empieza a brilla Como era de esperarse a la actriz de La Desalmada le llovieron los piropos de sus más de cinco millones de seguidores e incluso personalidades del medio del espectáculo como; Marjorie de Sousa, Azela Robinson y Ana Martín se sumaron a la lluvia de halagos.

"Super hermosa Marlen", "Siempre bonita mar te extraño en novelas", "Mi bebé está demasiado linda", "Que bonito es lo bonito", "Hermosa bendición", "Eres toda una diosa", "Elegante como siempre", "Que cuerpazo", son agunos de los halagos que la actriz recibió en una de sus publicaciones en Instagram.

Sin duda alguna Marlene Favela es una de las actrices más aclamadas por el público y una de las actrices mejores conservadas y con un cuerpazo, y esto último no necesariamente por someterse a estrictas dietas. "Siempre he tenido una vida muy disciplinada en mi alimentación, nunca hago dietas rigurosas, de ningún tipo, simplemente cuido mi comida, como muy sano, aunque de repente me consiento y me doy el gusto de comerme lo que se me antoje. Hago mucho ejercicio, me gusta correr y reforzar mis músculos", dijo la famosa durante una entrevista a TvyNovelas.

Marlene Favela aseguró que ella prefiera hacer ejercicio que someterse a una dieta estricta, pues desde su punto de vista estás descompensan demasiado. "Creo que descompensan mucho, y además, todo el mundo se queja de los dichosos rebotes, así que no le veo el chiste a que hagas una dieta superrigurosa, y con tantito que te descuides, subas de peso nuevamente", indicó la artista quien recientemente dejó entrever que su hija Bella, podría convivir con su padre, George Seely, de quien se separó hace unos meses.

