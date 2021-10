Una de las famosas que ha sido reconocida en el último año por el gran estilo que tiene a la hora de vestir es Marlene Favela, que no tiene miedo y se arriesga con diferentes outfits con los que generalmente luce fabulosa, y en esta ocasión impactó a sus fans con un extravagante jumpsuit con el que arrancó suspiros a su paso.

La protagonista de “Gata salvaje”, telenovela producida por Venevisión, dejó sin aliento al mostrar su estilizada figura en un extravagante jumpsuit de estampado floreado y flecos de peluche, luciendo espectacular y le llovieron cientos de piropos en sus redes sociales.

Al tener un cuerpazo, Marlene Favela no se preocupó porque el atuendo marcara su cintura, y lo llevó con tal gracia y sofisticación qué impactó a sus millones de admiradores con su extravagancia y arrancó piropos por todas partes.

Desde su cuenta de Instagram, Marlene Favela compartió con sus 5 millones de seguidores una imagen en la que modela un jumpsuit confeccionado con una blusa blanca de manga corta y unos pantalones con estampado de flores amarillas, con el cual llamó la atención de todos.

La extravagancia fue, en esta ocasión, uno de los sellos del outfit de la actriz de “La desalmada“ pues justo en la zona de la cintura el atuendo tenía un detalle de cinturón dorado y flecos de peluche, lo cual le daba un toque un tanto extraño y divertido a su look.

A diferencia de otros outfits que ha lucido en sus redes sociales, éste pertenecía a una boutique diferente a la línea de ropa que tiene Marlene Favela, pero dio en el blanco utilizando unos sencillos zapatos de plataforma en color café, que no le robaron la atención en absoluto a la prenda.

Con el cabello suelto al viento y presumiendo su belleza, Marlene Favela arrancó cientos de suspiros entre sus admiradores en la aplicación de la camarita, quienes se manifestaron en los comentarios lanzándole piropos y halagos por su estilo y por su impresionante belleza.

“Me parece haber visto aún hermosa gatita“, “Obligadamente, me parece bellísima“, “¡Eres tan linda!“, “Hermosa“, “Preciosa“, “Muy bonita y bellísima“, “La más divina“, “Guapa, como siempre, besitos, bendiciones“, “¡Qué diva!”, “Me encantas, bellísima”, “Te ves muy guapa, amiga”, “¡Espectacular!”, “Muy hermosa, todo te queda bien, bonita”, son algunas de las impresiones que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, no a todos convenció el outfit que lució Marlene Favela y también se lo manifestaron en el post: “Horrible outfit“, “No, no, no me gusta cómo va vestida“, “Tú estás bellísima pero la ropa está Ugly“, Comentaron varios de sus seguidores en Instagram.

