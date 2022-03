Marlene Favela hace vibrar luciendo corset top y entallado pantalón

De nueva cuenta, la aclamada y bella actriz de telenovelas, Marlene Favela, volvió a causar furor en las redes sociales luego de compartir una fotografía en la que luce un corset top y entallado pantalón con el que acentúa perfectamente sus curvas.

Como es costumbre, la actriz que encarnó el personaje de Leticia Lagos en la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa, dejó impactados a sus millones de seguidores de las redes sociales, pues constantemente presume el gran estilo que tiene para vestir. En está ocasión Marlene Favela posó con un conjunto en tono azul; un corset top y entallado pantalón.

Fue a través de su perfil de Facebook que la protagonista de Gata Salvaje presumió su elegante outfit de su propia línea de ropa Marlene Favela Fashion, mismo con el que resaltó su espectacular figura, resultado de la estricta alimentación que lleva y las arduas rutinas de ejercicio que realiza.

"Te amo vida! #conjunto by @marlenefavelafashion #marlenefavelafashion", escribió la originaria de Durango junto a la fotografía en la que en pocos minutos logró alcanzar miles de corazoncitos y cientos de comentarios donde sus fanáticos no dudaron en enaltecer su belleza.

"Muy hermosa como siempre me encantan tus cualidades más que nada tu nobleza sigue así bendiciones hermosura de mujer","Guapísima como siempre Marlene", "Que hermosura de mujer", "Eres muy bella Marlene, me encanta como luces que dios te bendiga", "Con ese cuerpazo lo que te pongas te queda divino","Cuerpo de sirena, muy regia chica guapa", son algunos de los comentarios en la publicación que alcanzó los 73 mil Me Gusta.

Cabe mencionar que Marlene Favela es una de las pocas actrices mexicanas que no sólo se ha ganado el cariño del público por su indiscutible tanlento frente a las cámaras, sino también por su su gran estilo para vestir, es por ello que tiene su propia línea de ropa y de maquillaje.

