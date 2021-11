Sin duda, una de las famosas mejor vestidas del medio del espectáculo nacional es la guapa Marlene Favela, quien ha demostrado su gran gusto por la moda con cada outfit que elige y presume en sus redes sociales, y con la temporada invernal a la vuelta del esquina, la actriz cautivó a su público con su sofisticado look para el frío.

La protagonista de “Gata salvaje”, telenovela producida por Venevisión en 2002, dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores en redes sociales al presumir su estilizada figura en una falda larga y botas de estoperoles, con la que le dio batalla a las bajas temperaturas que ya se sienten por el país.

Luciendo como toda una top model, Marlene Favela cautivó con su sofisticado look invernal y desató cientos de piropos por parte de sus fans, quienes alabaron su elegancia y su buen gusto por la moda, lanzándole flores en la publicación que realizó en redes.

La actriz duranguense, quien diera vida a Leticia Lagos en “La desalmada”, compartió un par de fotografías en su perfil de Instagram en las que aparece modelando un sexy y sofisticado outfit invernal con el qué mató dos pájaros de un tiro: la protegió del frío y la hizo lucir muy elegante.

En las imágenes, Marlene Favela utiliza una blusa negra con cuello de tortuga y mangas largas, además de una falda que le llega a las pantorrillas con un estampado animal print en color café, un par de prendas que hicieron un look espectacular.

La actriz complementó su atuendo con unas botas largas negras con estoperoles, con un tacón de aguja que estilizó aún más su silueta. En cuanto a los accesorios, Marlene Favela volvió a dar en el clavo al utilizar un cinturón ancho de hebilla dorada que remarcó su cintura.

La actriz mexicana llevó también unas gafas de sol oscuras y una bolsa negra de mano, que fueron los complementos ideales para su outfit, presumiendo su belleza y consintiendo a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, quienes le habían pedido imágenes del look completo que ya había mostrado en una publicación anterior.

“Guapísima“, “¡Qué elegante y bella mujer!“, “Hermosa, tú eres el ejemplo que los ángeles si existen“, “Te amo, hermosa“, “Me encantas“, “Te ves hermosa, radiante y elegante. Precioso vestido“, “Mi vida, ¡Qué perfecta estás!”, “Esta actriz cuando la vi por primera vez me enamoré de ella. Marlene es la clásica mujer que quisieras tener para todos los días de tu vida”, “¡Qué belleza!”, “Me encanta el look, de los mejores que te he visto llevar”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en el post.

Y es que hay que recordar que Marlene Favela es toda una mujer de negocios y desde ya comienza a promocionar las nuevas prendas de su línea de ropa, con la cual ha tenido bastante éxito entre las mujeres de entre 30 y 40 años, haciéndolas lucir sensacionales, sofisticadas y elegantes, como ella.

