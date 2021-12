Marlene Favela atrapa miradas al modelar en entallada faja y encaje

Aunque pueda parecer increíble que Marlene Favela requiera alguna “ayudadita” para resaltar su belleza, la actriz de telenovelas ha revelado uno de sus grandes secretos para verse perfecta donde quiera que va y lo hizo modelando en una entallada faja negra y encaje, arrebatando suspiros en redes.

Pese a que la protagonista de “Contra viento y marea”, melodrama de Televisa, tiene un cuerpazo de infarto, dejó ver a sus fans que a veces requiere de un apoyo extra para moldear su figura y por ello se declaró como partidaria de las fajas y se enfundó en una, atrapando miradas.

Marlene Favela modeló sus curvas en faja negra y encaje y lució espectacular, demostrando que no tiene por qué sentir pena por utilizar una prenda de estilo, sino todo lo contrario, pues se pegaba a su cuerpo y le marcaba una cinturita con la que provocó piropos y atrapó todas las miradas.

La duranguense aprovechó el alcance que tiene en Instagram para compartir una fotografía de ella posando desde el baño y luciendo su silueta en una entallada faja negra que la cubría desde la zona debajo del busto hasta medio muslo, afinando su silueta y resaltando sus caderas y retaguardia.

La actriz explicó que de lo que se trata es de moldear el cuerpo y una de estas elásticas prendas ayuda a “acomodar” las zonas complicadas y resaltar los encantos, mientras modelaba también un sujetador de encaje con el que presumió sus bombones.

Sosteniendo una rosa blanca en una de sus manos y sonriendo, Marlene Favela presumió una estupenda figura en interiores y demostró que con faja o sin ella luce espectacular, arrasando en los comentarios de la publicación.

“¿Quieren saber un secreto? Mi faja Sarah es perfecta para sentirme cómoda luciendo un cuerpo envidiable ya que reduce medidas del abdomen, cintura, espalda y cadera. ¿Quieren saber lo mejor? Realza los glúteos y se ven súper tonificados. Yo la uso en todo momento, todos los días ¡y soy muy feliz!”, compartió la empresaria en su post, obtenido miles de respuestas.

“Hermosa, hace calor”, “¡Quiero una!”, “¿Dónde la puedo encontrar?”, “¡Qué chulada de mujer! Con todo respeto, hermosa”, “Pasan los años y no cambias siempre bella”, “Marlene, eres muy hermosa, te admiro y me duele el no poder conocerte”, “Belleza de mujer”, “Tú eres perfecta”, “Estoy enamorado de ti”, “¡Qué hermosura de mujer!”, “Belleza perfecta”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa.

Y es que Marlene Favela suele lucir siempre sensacional cuando aparece en público y ahora sus fans cuál es uno de sus secretos para lograrlo, aunque todo mundo sabe que para verse guapísima la actriz también sigue un estilo de vida saludable y ello ayuda mucho a tener un cuerpazo de 10.

