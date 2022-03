Marjorie de Sousa y Maribel Guardia aturden con su belleza en leggings a famoso diseñador

Dos de las actrices más bellas de América Latina como son Marjorie de Sousa y Maribel Guardia se han unido en una postal y así fue como aturdieron con su belleza en leggings a famoso diseñador mexicano, experto en la moda sofisticada y que ha vestido a estas estrellas y muchas más.

Se trata de una postal que figura entre los recuerdos de Maribel Guardia y que obedece a la vez que coincidieron en el taller o la boutique de Mitzy, uno de los diseñadores de modas más famosos de México y que tiene un amplio prestigio.

La postal fue tomada en 2019, cuando Marjorie de Sousa grababa la telenovela "Un Poquito Tuyo" con Jorge Salinas y Lorena Herrera para Imagen TV, además del vídeo de la pegajosa canción "Un Poquito Tuya" que se puede ver en YouTube, con el que a la fecha ha conseguido 752.785 visualizaciones en la plataforma desde ese entonces.

Y todo parece indicar que saliendo de la grabación del vídeo o antes, la venezolana de entonces 38 años que cantó el tema compuesto nada más y nada menos que por el cantante de regional mexicano Joss Favela, coincidiría junto a la costarricense Maribel Guardia en ese entonces tenía 59 años.

Pero con todo y los veinte años que se llevan de edad, tanto Marjorie de Sousa como Maribel Guardia aturdieron y encandilaron con su innegable belleza a Mitzy un 16 de abril de 2019, justo cuando la venezolana estaba a días de cumplir sus 39 años y brillaba como protagonista de telenovela.

Por su parte, Maribel Guardia, estaba en plena temporada de shows en vivo en un casino de la Ciudad de México, por lo que seguramente necesitaba de la asesoría del famoso diseñador, quien la ha vestido en más de una ocasión, como cuando asistió a los premios Latin America Awards (AMA's), celebrados en Miami en abril de 2021.

O hacía la obra de teatro "Cleopatra Metió la Pata" con Cecilia Galliano, Ninel Conde, Édgar Vivar, entre muchos otros famosos.

Pero lo cierto es que tanto Maribel Guardia como Marjorie de Sousa, han brillado en los escenarios mexicanos con su belleza, pues son famosas que cuidan mucho la línea y su imagen.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!