Con cuerpo de barbie, Daniella Chávez modela con bañador rosa

La modelo chilena Daniella Chávez, sabe lo que tiene y lo que puede lograr, pues además de todo, confía mucho en su belleza y de ahí, el éxito que ha logrado como una de las celebridades latinas más vistas en sus redes sociales. Recientemente, hizo una serie de fotografías en las que luce dentro y fuera de la piscina de su lujoso departamento y con cuerpo de barbie, modeló uno de sus más diminutos bañadores color rosa brillante.

Razón, por la que dejó atónitos a sus seguidores. Pues la también cantante de 35 años, ha dicho en más de una ocasión que si a los demás les molesta su éxito o están preocupados por lo que ella puede lograr, que mejor se centren en sus vidas; incluso, últimamente, arremetió contra las redes sociales, que cada vez censuran con más frecuencia sus publicaciones.

Y es que, Daniella Chávez, tiene su página de Only Fans, pero aún así, la chilena sigue mostrando a sus casi 14 millones de seguidores sus más infartantes imágenes en las que enseña de más; pues la ex conductora de Televisa Deportes, quiere seguir atrayendo fanáticos.

Una tercia de postales, fueron las que Daniella Chávez compartió en su cuenta oficial de Instagram, en las que lució en diferentes poses fuera de la piscina, en las que mostró sus imágenes con cuerpo de barbie que conserva gracias al ejercicio y la buena alimentación, así como sus obligadas proteínas.

"Come on Barbie, let's go party!", escribió la chilena al momento que escuchaba "Barbie Girl" de MOTHERMARY y modelaba al filo de la piscina o rodaba su figura para no dejar duda alguna del cuerpazo que tiene.

El sombrero y los lentes de sol en tono rosado que la influencer usó, complementaron el outfit playeron de la también playmate; situación por la cual, se ha hecho famosa Chávez; incluso, ha echado mano de las redes sociales para seguir conservando esa fama y continuar agregando cautivos a sus seguidores.

"La Reina", "The Best", "Qué Bella", "Qué barbie, uff", "Hermosa", "Nice", "High", "Pretty", son algunos de los halagos que ha recibido Daniella a través de los cometarios visibles en su última publicación de Instagram, misma que ha logrado 46,234 corazones rojos y un total de 656 comentarios, pues no todos sus fans se atreven a dejarle un mensaje.