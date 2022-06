Marjorie de Sousa se pone a tono con Daniella Chávez y presume piernón en shortcito

La buena fortuna no para para la actriz Marjorie de Sousa, y es que tras ser reconocida como uno de los rostros más bellos este 2022 por conocida publicación, se puso a tono con la modelo Daniella Chávez y presumió piernón en shortcito.

Y luego de lucirse como sirena disfrutando de las aguas de las playas de Miami, Florida, Marjorie de Sousa presumió además que ha sido incluida entre los 50 rostros más bellos de la farándula este 2022; por lo que la venezolana de 42 años, no pudo dejar hacer público su agradecimiento a dicha publicación.

Se trata de People en Español, la revista a la que Marjorie de Sousa siempre le da sus primicias y las exclusivas más importantes de su vida. Y desde el pasado miércoles, la actriz que está confirmada como villana de la nueva serie de Telemundo, "El Conde: Amor y Honor", ha vuelto a robar miradas desde su cuenta de Instagram.

Lee también: Marjorie de Sousa presume ser la venezolana más linda de todas con todas con mini bañador en el mar

Dos diosas en potencia

No obstante, parece como si Marjorie de Sousa se hubiera puesto de acuerdo con su colega latina, la modelo chilena Daniella Chávez; pues de no haber sido por una pasada sesión de fotos con la que además celebró su cumpleaños número 42 el pasado 23 de abril, se podría pensar incluso que la venezolana le habría hecho segunda a la top model y hubiera pensado lucir sus piernas como ella con ese diminuto outfit; pero no fue así...

Y tras lucir las del millón, Marjorie de Sousa no pasó por alto su agradecimiento a la publicación que siempre ha puesto muy en alto su nombre -pese a todas las adversidades por las que ha pasado la actriz- y en su último post, escribió:

Lee también: Daniella Chávez se hace ver 'vestida' con diminuta prenda ¡boca abajo!

"GRACIAS @peopleenespanol... GRACIAS EQUIPO #50masbellos2022 @angelramoos @julianhairstudio @juansousaofficial @benditoclosetstyle @metgroup.360 @thesishotelmiami @janettsyc @alepalomera1 @mediaconceptspr @carolejoseph y a todos mis sousatic@s por ser parte de cada momento importante en mi vida... #50másbellos #people #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte".

Por otro lado, Daniella Chávez, quien o precisamente ha hecho dicha sesión de fotos para una revista, sino para sus propias redes sociales, también ha sabido lucir sus plantosas piernas que distan de tener imperfección alguna.

Pero no sólo las lució de manera natural, sino que además recalcó cuán bien trabajadas están, con un par de tacones negros de charol, tipo stiletto. Pues como Marjorie de Sousa, la ex conductora de Televisa Deportes, se lució frente a las cámaras para poner a sudar a sus seguidores.

Marjorie de Sousa se pone a tono Daniella Chávez y presume piernón en shortcito. Foto Instagram Daniella Chávez

Síguenos en