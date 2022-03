Marjorie de Sousa se muestra empoderada con vestidito a media pierna desde Miami

Tras lucir un vestidito a media pierna, la actriz Marjorie de Sousa muestra su empoderamiento desde la lujosa ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos. Y es que su estilo y belleza únicos, hacen de la venezolana una reina de belleza siempre y prácticamente es su forma de darle la bienvenida a marzo, el tercer mes del 2022.

Fue el pasado mes de diciembre, cuando Marjorie de Sousa cautivó al mundo, luego de todo el performance que hubo tras protagonizar portada de la revista Original Living Magazine, y fue en ese mismo tiempo, que la venezolana se dispuso a disfrutar del puerto más visitado de Estados Unidos, o por lo menos el más glamoroso.

Entre tanto, con su adorado personaje villanesco de Julia Torreblanca en pausa y mientras deja ver que otros proyectos podrían estar en puerta, Marjorie de Sousa disfruta de sus recuerdos y se muestra como toda una mujer empoderada que está esperando lo mejor de la vida.

Sentada en el malecón que muestra una hermosa vista de Miami, Marjorie de Sousa posó sentada luciendo glamorosa y empoderada con vestidito a media pierna y unas sofisticadas botas de agujeta color blanco con su cabellera rubia sobre sus hombros y una mirada seductora.

Cuya descripción de la postal en Instagram, se lee: "No disfrutes de la meta, disfruta del camino. #amovolveracasa #extrañando #amoelmar #lamar GRACIAS, gracias, gracias. #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte @carlotinaclothing", que indica claramente que ha regresado a casa luego de unos días de trabajo y otros más de vacaciones.

No por nada, Marjorie de Sousa ha desatado una ola de piropos y la primera en la lista es la guapa actriz Thalí García a quien actualmente se le puede ver en el rol de Sofía Mandujano en "Los Ricos También Lloran", no dudó en expresar: "Bellaaaaaa catira".

Por su parte, la cuenta de la firma de ropa Carlotina Clothing, le lanzó un "Preciosa". Otros comentarios como "Más que una reina... besos", "Preciosa mujer", "Amor de mi vida", "Eres lo máximo", "Cada día estás más hermosa", son otros de los piropos que ha recogido la venezolana de 41 años tras su último post en Instagram.

Al momento, se pueden ver alrededor de 25 mil corazones rojos y 270 mensajes; pues verla luciendo así de empoderada es lo que desata la ola de piropos y halagos de parte de sus fans, los que siempre están ahí para apoyarla.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!