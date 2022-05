Marjorie de Sousa se luce como una mami muy destapadita y agradece a Matías su maternidad

Este 10 de mayo, la actriz Marjorie de Sousa ha celebrado que hace más de cinco años se convirtió en madre, y para no pasar desapercibida esta fecha tan especial para muchas mujeres en el mundo, se mostró como una mami empoderada, luciendo muy destapadita y al mismo tiempo, agradece a su hijo Matías, pertenecer a las filas de la maternidad.

Desde que Matías Gil de Sousa nació, un 27 de enero de 2017, luego de la relación sentimental que Marjorie de Sousa tuviera con el actor argentino Julián Gil, la venezolana de 42 años, ha disfrutado cada segundo de su vida siendo madre, pese las críticas de las que se ha vuelto objeto por arrebatarle todo derecho al actor sobre niño y logrando que tenga todas las responsabilidades como papá.

No obstante, y dejando a un lado, ese capítulo ciertamente incómodo u oscuro en la vida de la actriz, fue ella misma quien este Día de las Madres agradeció de dos formas ser mamá del caballerito que más ocupa su vida y al que más ama en este mundo que es su hijo Matías.

La actriz que se volverá a unir a las filas de Telemundo para realizar importantes proyectos, ha compartido una postal la mañana de este martes, en la que aparece muy destapadita y empoderada, con lo que recuerda a su público que no dejará de lado su sensualidad para seguir creciendo en sus proyectos laborales.

La ahora pareja del empresario mexicano Vicente Uribe, utilizó su cuenta de Instagram subiendo una foto en la que luce un saco tipo blazer color blanco combinado con mezclilla deslavada y una falda de corte asimétrico, descansando su belleza al cien por ciento.

En el pie de la instantánea se lee: "Agradece y sigue brillando #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte @thesishotelmiami @angelramoos @julianhairstudio @juansousaofficial @benditoclosetstyle @metgroup.360 @alepalomera1 @palomeragroup", con la que ha conseguido 26,734 corazones rojos y casi 400 comentarios.

Y luego de verla con look de cabello lacio y partido en medio así como luciendo sus atributos delanteros, hubo quien aprovechó la oportunidad y la felicitó este martes: "Happy Mothers Day @marjodsousa"; también se leen algunos "Guapísima", "Hermosa", "Te amo", etc.

Incluso, el pasado 8 de mayo que se celebra el Mother's Day en Estados Unidos, la venezolana compartió un primer post en el que se ven las manos de ella y del pequeño Matías, formando un corazón y cuya descripción expresa:

"Tu me cambiaste la vida!!! Mi Mati te amo con todo mi ser, eres el mejor regalo, tu mi todo, tu mi cielo entero. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por regalarme ser tu mamá. Gracias, mamá por tanto por enseñarme y regalarme tantos momentos de vida... te amamos @marigloriarivas feliz día manitas bellas". Pues la actriz aprovechó también para felicitar a su madre Mari Gloria Rivas por la fecha.

Y una tercera postal, fue la que la atriz de telenovelas compartió por medio de sus historias este 10 de mayo, recordando cuando se convirtió en madre hace algunos años, con Matías en brazos cuando apenas era un bebé.

Un corazón rojo y la palabra "mom" que significa mami en Español, también dice: "Papito mío, lo más bello, mis ganas, mi mundo, tú, lo que le faltaba a mi vida, tú, el queme dice mamá".

