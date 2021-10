Marjorie de Sousa se lleva de calle a Livia Brito con diminuto bañador en la piscina

Tras su exitosa participación en la telenovela "La Desalmada", la actriz Marjorie de Sousa ha puesto de cabeza a sus fans, al lucir cuerpazo de espaldas y en la piscina, llevándose de calle a la cubana Livia Brito con quien comparte créditos en el melodrama y a sus 35 años posee un cuerpazo.

La venezolana de 41 años, se está aprovechando de la exitosa participación como la villana de "La Desalmada" y luego de una pausa en su cuenta de Instagram, el pasado fin de semana Marjorie de Sousa retomó su actividad en su cuenta de Instagram, en la que precisamente dio cuenta del cuerpo de diosa que tiene.

Y es que la rubia, luego de recordar una sesión de fotos y videos que hizo en otoño de 2020 para una publicación, dejó un regalito para sus más fervientes admiradores en su último post, luciendo espectacular cuerpazo en la piscina.

Lee también: En leggins y top revela Marjorie de Sousa secreto para mantener exquisita figura

Pues la noche del domingo, Marjorie de Sousa cerró con broche de oro el fin de semana, posando de espaldas en la piscina con un diminuto bikini y viendo hacia la bahía de algún puerto, llevándose de calle a Livia Brito.

Con quien en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, tiene diversos enfrentamientos por su terquedad de que su esposo Rafael (José Ron), se quede con su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos), a quienes ha hecho creer que el bebé que espera es de Rafael.

Lee también: Marlén Favela hace competencia a Marjorie de Sousa luciendo cuerpazo

"Que siempre tengas muy buenas noches!!! gracias , gracias, gracias #mds #siemprebrillafuerte #marjoriedesousa #lavidaesahora @beoceanbikinis", escribió la venezolana, deseando buenas noches a cada uno de sus seguidores.

Y tras el regalo a sus fans, ellos reaccionaron con algunos comentarios: "Te amo", "Wooow, DIOSA @marjodsousa", "Cuerpazo que te cargas @marjodsousa", "Me estoy fijando que no te pusiste máscara de pestañas", "Me encantas"; "Hermosa", "Sabías que te amo?", "Bella", son algunos de los mensajes que Marjorie ha recibido.

Pero también se lee: "La mejor chica polar de todos los tiempos", "Luces espectacular y maravillosa... saludos" o "Te amo con todo mi corazón". Más de 2,060 comentarios y alrededor de 187 mil corazones rojos, son los que ha recibido la actriz, quien se ha visto muy aceptada con su personaje de Julia Torreblanca en "La Desalmada".

Síguenos en