Marjorie de Sousa se alista para el otoño y da cátedra de estilo con sofisticado traje sastre

Tras vislumbrarse como una de las villanas de las nuevas producciones de Telemundo para el 2023, la actriz Marjorie de Sousa se alista para el otoño y da cátedra de cómo lucir un moderno y sofisticado traje tipo sastre.

La venezolana de 42 años, posó ante la cámara luciendo una espectacular pose y un perfil de mujer empoderada y sofisticada con un outfit que podría ponerse en tendencia esta temporada otoño-invierno 2022.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su faceta de modelo con dicho outfit de pantalón y saco tipo blazer de tono gris claro con vivos rojo coral y cereza, negro, verde agua y blanco, que combinó con un par de zapatillas tipo stiletto en color negro de ante con un moño metálico en la parte de atrás.

Además, la villana de "El Conde, Amor y Honor" de Telemundo para el 2023, lució su cabellera entre lacia y ondulada y un maquillaje natural y labios rosados. En la instantánea, se puede ver a de Sousa sentada en el piso recargada en una pared la rodillas dobladas y las manos descansando sobre las rodillas.

"Desafíate a hacer algo que está fuera de tu zona de confort.#mds #marjoriedesousa #photo @angelramoos #makeup @juansousaofficial #hair @julianhairstudio #dress @benditoclosetstyle" se lee al pie de la postal de la también cantante.

No es la primera vez que Marjorie de Sousa hace este tipo de fotos para dar la bienvenida a alguna estación del año, pero esta vez, hizo reaccionar a algunos famosos como el propio periodista Juan José 'Pepillo' Origel, quien mostró su admiración con un "WOW" y una tercia de llamaradas de fuego.

Mientras que otras famosas como Marlene Favela, Sharis Cid y Jéssica Coch, aplaudieron y le enviaron caritas con ojos de admiración a la rubia venezolana. Pero los fans también se hicieron notar y entre los mensajes que coinciden con la admiración a la famosa, se lee: "OMG!!!!... te vez super increíblemente hermosaaa".

O "Muñeca preciosura", "Te mando besos, amor", "Preciosura", "Que guapa hermana" o "Bonita", también forman parte de los más de 500 halagadores mensajes y más de 33,600 corazones rojos.

