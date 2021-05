Marjorie de Sousa sabe lo que quiere, posa presumiendo su encantador perfil

La actriz venezolana Marjorie de Sousa , se ha posicionado como una de las villanas más buenas de las telenovelas; y así lo ha hecho notar de nuevo al posar presumiendo su encantador perfil vestida de rojo y dejando claro que sabe lo que quiere lograr en la vida.

Marjorie de Sousa se encuentra en medio de las grabaciones de "La Desalmada", telenovela producida por José Alberto Castro 'El Güero', para Televisa , que en los próximos meses, se podrá ver al aire a través del Canal de las Estrellas.

Sin embargo, la venezolana lució como la malvada Julia Torreblanca, personaje que interpretará en el melodrama que protagonizarán Livia Brito y José Ron con un seductor vestido rojo pasión y por si fuera poco, unas zapatillas color piel de tacón de aguja literalmente, con el que aceleró el pulso de sus Souzáticos , como llama a sus fans.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"Ella sabe lo que quiere !!! #juliatorreblanca #ladesalmada @elgueromex @televisa_espectaculos @canalestrellas #muypronto #mds #marjoriedesousa @desalmadatv y por acá quiero aprovechar darle las gracias a dos personas que me ayudan día con día para preparar físicamente a mi personaje @ ozkarleal84 y @eltonawellness gracias de todo corazón por impulsarme #foto @vanessaarellanomakeup #makeup @vanessaarellanomakeup #hairstyle #Carmenchu ".

En la descripción de la postal, Marjorie de Sousa, mostró su agradecimiento al productor del melodrama, a quien dijo en una reciente entrevisa en los pasillos de Televisa, ya le debía una participación en una de sus producciones; sin embargo, no le había sido posible regresar a los melodramas de Televisa.

La ex del actor Julián Gil y madre de su hijo, el pequeño Matías, también agradeció al equipo de técnicos de la producción, quienes la hacen ver bella, gracias al trabajo de caracterización que realizan los encargados de vestuario, maquillaje y peinados.

Lee también: Marjorie de Sousa luce exquisita silueta de espaldas, causa furor

Fue el pasado 7 de mayo que Marjorie de Sousa, dio una pequeña probadita de su imagen como la malvada Julia, a través de una publicación de Instagram, en la que se lee: "Y poder mirarme en tus ojos bonitos ...", haciendo referencia a la canción "Eso y más" (2006) del finado cantante mexicano Joan Sebastian, por la mirada seductora que la venezolana irradia en la postal.

Y fue el martes 18 de mayo, que la actriz, mostró la foto completa de su personaje, por lo que además de elegante y pasional villana que suele ser la histrionisa en sus interpretaciones, ha logrado cautivar a 63,740 seguidores de los más de 6.9 millones que tiene en Instagram.

Entre los 578 comentarios, destacan los de los actores que forman parte del melodrama como José Ron, quien posteó un cuarteto de emojis que indican explosividad o el de Gonzalo García Vivanco, quien será yu yerno en el melodrama, novio del personaje de Kimberly Dos Ramos : "Eso suegra !!!".

Otros famosos como el periodista de espectáculos Juan José Origel -conocido como Pepillo Origel-, Michelle Galvan, Agustin Restrepo, su amiga -parte de su equipo- Alejandra Palomera, María José Magán o Maricela González, entre otros, también aplaudieron la imagen de Marjorie de Sousa.

Y fue el mismo martes que la venezolana grabó un víde para la revista electrónia People en Español, contando detalles de su personaje, a través de un clip en el que se le escucha decir: "Hola, amigos de People en Español, soy Marorie de Sousa y estoy feliz porque me encuentro en una de las locaciones más impactantes de 'La Desalmada', que muy pronto van a poder disfrutar a través de las pantallas de Univisión y Televisa. No se pueden perder este personaje que les va a gustar porque voy a hacer muchas maldades, se les quiere y no se la pierdan, 'La Desalmada' muy pronto...".