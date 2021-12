Tras su paso por las telenovelas, la actriz Marjorie de Sousa roba cámara y se convierte en la reina de las portadas de revista; pues la venezolana anda más activa que nunca convirtiéndose ahora en una importante personalidad de algunas revistas para las que ha colaborado en las últimas semanas.

Pues su nivel de actuación y su entrega en la pantalla chica han sido tal, que varias publicaciones la han elegido para ofrecer un contenido de interés apoyadas por la actriz, famosa por sus personajes de villana como el que hizo recientemente en "La Desalmada" producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Pues tras terminar con las grabaciones del exitoso melodrama de corte campirano en el que Marjorie de Sousa logró llamar la atención de sus fanáticos y con Julia Torreblanca todavía al aire, la actriz ya empezaba a figurar con todo en diversas portadas de revista y sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram confirman lo dicho: ¡se ha convertido en la reina de las portadas de revista!

El pasado 23 de agosto, cuando "La Desalmada" se encontraba en la cim de éxito, la venezolana de 41 años compartió la portada de una revista en la que figuraba, posteriormente fue el 20 de septiembre, cuando publicó una segunda. El 25 de septiembre publicó otra más y tras una pausa, fue el pasado 4 de noviembre que empezó a hacerse notar ya en una cuarta portada de revista.

Pero no sería la única publicación para la que colaboraría este mes de noviembre, pues hace una semana, compartió su experiencia con Cosmopolitan tras ser invitada para hacer una edición especial de bebidas tipo coctel por lo que tuvo una cálida experiencia con un bar tender de origen cubano quien le enseñó a hacer una bebida del mismo nombre.

"Una edición más de @cosmopolitanmx y ahora enseñándome a preparar #cosmopolitan estrenando nuestra portada @cosmopolitanmx @alepalomera1 @palomeragroup @mediaconceptspr", se lee en la descripción de un vídeo que Marjorie de Sousa compartió el pasado lunes.

Y tras anunciar una sexta participación en otra publicación más, por la que anunció que este miércoles 1° de diciembre estará en Miami, Florida -ciudad de la que ya recibió las llaves como personalidad distinguida hace unas semanas-.

Marjorie de Sousa también compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos de Cosmopolitan cuya portada engalanó con un vestido rojo enseñando pierna, en la que dicho sea de paso, luce cuerpazo de diosa y una belleza innegable, misma que la ha colocado en la cima del éxito.

"#Repost @cosmopolitanmx... Con #MarjoriedeSousa - @marjodsousa en la portada, traemos para ti nuestro especial de cocktails. En esta edición descargable y gratuita, te traemos un quiz para conocer tu #drink ideal, recetas de cócteles para todos los gustos y drinking games ideales para las fiestas navideñas. ¡Corre a descargarlo en nuestro link in bio!", se lee en una de las publicaciones de la villana más buenas de las telenovelas.

