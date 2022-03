Marjorie de Sousa reaparece con vestidito pegado y promete nuevo proyecto en tv

No cabe duda que últimamente la actriz Marjorie de Sousa ha andado "muy calladita" y son casi nulas sus publicaciones en redes sociales, por lo que también se desconoce en gran medida todo lo que anda haciendo en su día a día o si tiene un proyecto en puerta. Pero últimamente reapareció luciendo un vestidito pegado y promete nuevo proyecto en tv.

Hace unas semanas, Marjorie de Sousa apareció en un par de postales, luciendo como pelirroja al lado de actores como Eduardo Yáñez y Roberto Mateos en lo que parecía ser el casting de una nueva producción, y aunque le ha visto posar más veces con ese look, aún no se sabe si la venezolana de 41 años, pertenecerá a ese u otro proyecto.

No obstante, al medio día de este jueves, la villana de telenovelas apareció más guapa que nunca y con el cabello muy lacio, contando lo que está haciendo últimamente, aunque no dejó nada en concreto, pues todo parece indicar que la actriz quiere dejar en suspenso a sus fanáticos sobre lo que está haciendo.

Y fue través de sus historias de Instagram que Marjorie pasó a saludar a sus seguidores y dedicó unos minutos para ellos. Y con la sonrisa más sincera e impecable imagen, la venezolana dijo:

"Por aquí pasando a saludarlos, se que me pierdo un montón en redes sociales pero ahorita estoy conectada con muchas a nivel personal y preparando muchas cosas para ustedes también... Pero bueno, aquí grabando algo muy especial con amor, que muy pronto van a poder ver... muak, ¡los amo mucho!".

Por otro lado, la también protagonista de historias como "Hasta el fin del mundo" (2015-2016), exhortó a sus admiradores a dar gracias por todo en esta vida: "Eso nunca lo olviden, sonrían y den gracias por todo; por lo bueno, por lo malo, por todo... ¡los amo, bye!"

Una tercera historia de Instagram, dejó ver a Marjorie de Sousa luciendo su mejor cuerpo con un vestido pegadito color verde lima y un par de zapatillas cerradas de charol color piel con la que estilizó aún más sus torneadas piernas.

En una historia más, Marjorie de Sousa luce con particular pose de pierna cruzada en su casa, frente al espejo y con el cuadro al fondo de su adorada villana Kendra Ferreti en "Amores Verdaderos" (2012-2013) como escenario.

Pero al mismo tiempo, Marjorie de Sousa da un consejo a las mujeres que luchan por llegar a donde están hoy, después de tanto luchar: "Recuerda todo lo que viviste para que hoy seas mil veces más chongon@, arrecha, más tú".

La novia del empresario Vicente Uribe, no dejó claro de qué se trata su próximo proyecto, pero sí aseguró que muy pronto se podrá ver en pantalla.

