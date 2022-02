Marjorie de Sousa presume vacaciones con su hijo Matías en Cancún, México

La actriz Marjorie de Sousa viajó a Cancún, Quintana Roo desde el fin de semana antepasado para asistir a un evento en pro de las mujeres debido a la violencia de género que sufren en todas partes de México y el mundo. Y de paso, aprovechó para tomar un respiro y vacacionar con su hijo Matías en el sureste mexicano.

Marjorie de Sousa aprovechó su estancia en un xenote para compartir algo de las bellezas naturales que tiene México en aquella zona del país. Y fue a través de sus historias de Instagram o en diferentes publicaciones, que la venezolana de 41 años, ha presumido incluso, sus vacaciones junto a su pequeño hijo.

Y desde adentro de agua azulada y cristalina con el pequeño Matías, la actriz, villana de telenovelas, fue captada desde las alturas, como curiosamente sus últimas dos fotos anteriores en el mismo lugar.

Con la leyenda Xcaret! México 2022, la actriz compartió dicha foto en la que se ver el agua azul dentro del xenote en el parque acuático de Xcaret, uno de los sitios que alberga la mayor parte de la vegetación de la zona, así como las aguas azuladas y ríos subterráneos.

"La vida es más hermosa cuando puedes ver la alegría de tu corazón reflejada en los que amas. #teamomivida #matiymamá #momentos... hermoso día vida!!! que todo lo bonito llegue a tu vida y se multiplique. #Diostebendiga, hermoso lugar para coleccionar momentos @hotelxcaretmexico #hotelxcaretmexico #Méxicolindo #lugaresmágicos #naturaleza", escribió la también cantante tras su publicación del pasado domingo.

"Awwww que hermosura! Viva México y ustedes más, los amo @marjodsousa #matiasgregorio", fue el comentario de Alberto Gómez de Media Concept PR, por su parte su fanpage (página de fans) @sousaticos expresó "Belloooooos".

También se lee: "Así siempre, juntos y felices", "Disfruta mucho la #naturaleza", "Hermosa", "Hermoso lugar", "Lindos Bendiciones", "Que belleza de foto", "Gran día!! Muy rico", "VACATION" (Vacaciones), "Que boniiito disfruten".

Con su publicación, Marjorie de Sousa ha logrado cautivar alrededor de 16 mil 500 seguidores y se leen alrededor de 180 mensajes.

