Marjorie de Sousa presume su época favorita mientas brinda elegante entre regalos

Luego de haber regresado a las telenovelas y dejar huella como Julia Torreblanca en "La Desalmada" este 2021, la actriz Marjorie de Sousa no olvida su importante participación en el proyecto de la portada de revista Original Living Magazine en su edición decembrina; y luciendo un glamoroso vestido rojo de pronunciada abertura en las piernas, apareció posando para la sesión fotográfica de la publicación y brindando entre regalos en la que es su época favorita del año.

En tonos azul celeste, negro y rojo carmín, fue que Marjorie de Sousa deslumbró a cientos de miles de fanáticos tras verla modelar en vivo y a todo color como una gran modelo de pasarela, sin contar a los más de 7.8 millones de seguidores en Instagram que la halagan con cada post que comparte.

Fue el pasado jueves 16 de diciembre que la venezolana de 41 años revivió a través de un clip, parte de lo que fue su sesión fotográfica y el performance que sería parte de la nueva edición de la revista, para la que utilizó diseños de Isabel Original, como se hace llamar la diseñadora que vistió a la también modelo.

Fueron un par de vestidos rojos con los que la ex rubia venezolana -ahora semi pelirroja-, lució cuerpazo y su innegable belleza en distintos momentos de la sesión de fotos y no ha dejado de recordar y presumir cada escenario y cada anécdota que vivió durante el proyecto.

"De mis épocas favoritas!!! #mds #marjoriedesousa #portada #diciembre #siemprebrillafuerte @thesishotelmiami @originallivingmagazine @julianhairstudio @juansousaofficial @mediaconceptspr @alepalomera1", se lee en la descripción de dicho vídeo.

Por supuesto, desde el pasado jueves, los fanáticos no se han hecho esperar con sus demostraciones de cariño hacia la venezolana y entre los obligados comentarios se leen algunos como "OMG" (Oh My Good! / ¡Dios Mío!), "Bella", "Hermosa!!!", "Eres espectacular", entre otros.

Y es que, sus millones de seguidores en todas las redes sociales, siempre están al pendiente de los nuevos proyectos de Marjorie de Sousa, a quien consideran una de sus estrellas favoritas del medio del espectáculo latino.

Un total de 87,060 corazones rojos y más de 630 comentarios son los que hasta el momento se pueden ver después del vídeo de Marjorie de Sousa.

