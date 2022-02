Con su carrera como actriz en un momento pausado, pero haciendo un recuento de los caminos que ha tenido que cruzar Marjorie de Sousa presume su belleza con sus postales más encantadoras en un vídeo que ha causado revuelo en las redes sociales.

Y es que Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram para resumir en dicho clip de 43 segundos, las fotos en las que luce más encantadora gracias a la perseverancia y la entrega a su carrera artística y la fascinación por ser la favorita del público latino.

Pues la venezolana de 41 años, resumió en un mini vídeo de menos de un minuto, las fotos en las que demuestra que, con vestido de gala, de vestimenta casual o los extrovertidos bikinis, luce ese cuerpazo que tanto le ha costado conseguir y matener tras exhaustivas rutinas de ejercicio.

No en balde, Marjorie de Sousa ha logrado posicionarse como una de las mejores actrices de México, Estados Unidos y toda América Latina tras darse a conocer por el certamen de belleza Miss Venezuela (1999) en el que, pese a que no ganó la corona, es un hecho que ha ganado más.

"No importa el tiempo que te tome lograr tus sueños, la idea es no abandonar el camino que te lleva a ellos. #felizdía #mds #marjoriedesousa #lovemyjob #teamovida #siemprebrillafuerte"

La actriz Jackie Sauza quien fue su compañera de locaciones en "La Desalmada" (2021), posteó un cuarteto de llamaradas de fuego, mientras que sus sousáticos (página de fans) le enviaron un "Te amo" y un corazón rojo, aunado a algunas caritas con ojos de corazón.

Y tras el mensaje de la actriz venezolana, hubo alguien que dijo: "Gracias por los ánimos". También saltan a la vista otros piropos como "Que lindura y bella", "Simplemente hermosa!!!", "Beauty" (Bella), cuyo número de mensajes han llegado a 196 y más de 7,417 seguidores han dejado un corazón rojo en la publicación de Marjorie.

Por otro lado, el clip en el que la venezolana muestra su sensualidad y fortaleza para llegar al lugar que ocupa a nivel de fama como una de las actrices más famosas y queridas en México, EE. UU. y Latinoamérica, tiene ya 30,731 reproducciones.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!