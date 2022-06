Marjorie de Sousa presume ser la venezolana más linda de todas con mini bañador en el mar

Luego de presentar los primeros avances de "El Conde: Amor y Honor", su nueva serie con Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa presumió ser la venezolana más linda de todas con mini bañador en el mar cual sirena es, a la par de hacer alarde de que se encuentra de vacaciones de nuevo.

Pues la venezolana nacida en Caracas en 1981, utilizó su cuenta de Instagram para lucirse ante sus 8.5 millones de seguidores, bajo el sol y disfrutando las aguas del mar de Miami, Florida, donde pasa unos días de relax tras hacer los primeros trabajos de imagen junto a Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras en el prometedor proyecto.

Y sin más ni más, Marjorie de Sousa se puso frente a la cámara con un diminuto bañador tornasol de bieses negros y luego se dio la vuelta alejándose de la misma y enseñando toda su retaguardia tras meterse toda al agua.

Lee también: Saca su lado felino Marjorie de Sousa; sorprende con su personalidad

Pues con la sensualidad que la caracteriza a sus 42 años, la villana de telenovelas dejó boquiabierta a sus fans tras contonearse de espaldas y luego de frente bañada del mar del Atlántico Norte aprovechando y festejando la llegada de un nuevo fin de semana, el pasado viernes.

Y es que no es novedad que Marjorie de Sousa celebre la vida los viernes, pero siempre lo hace sorprendiendo a sus followers; y para muestra basta un botón, pues a pie de su visitado clip, se leen: "Es viernes y nada como salir de vacación. Qué te gusta más??? La playa? La montaña?... YO AMO EL MAR".

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Brenda Contreras presumen sus primeras imágenes en El Conde

Y la actriz Marlene Favela con quien se reencontró en "La Desalmada" (2021) luego de 19 años de "La Gata" (2003) -siendo en ambas fuertes rivales de amor-, reaccionó al post de Marjorie de Sousa con un quinteto de llamaradas de fuego, que la venezolana más linda de todas respondió con cuatro caritas tirando besos.

Sus sousáticos, su fanpage (página de fans) número uno, atendió a su pregunta y escribió: "Playa totalmente" tras hacerle ver que se ve "Guapísima", pero hubo quien se brincó ese cuestionamiento y enfocó más su mirada en de Sousa llamándola: "#sirena #mermaid" y también se ganó un "Fiu Fiu" (chiflido).

Otros más le confesaron: "Te amoooooo mucho" y los piropos no estuvieron de más: "Eres hermosa, toda una diosa", "Eres la mas hermosa", "Divina"... Y tras ello, Marjorie de Sousa ha logrado endulzar la vista de sus fanáticos luego de ver más de 65 mil corazones rojos y alrededor de 790 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!