Marjorie de Sousa presume resultados de rutinas de ejercicio en shortcito de licra

Sin duda, el ejercicio es el mejor aliado de la actriz Marjorie de Sousa para mantenerse en forma y joven, y luego de haber tenido un 2021 muy ajetreado con tanto trabajo, ahora se dio una pausa y aprovechó para presumir los resultados de sus exhaustiva rutinas de ejercicio, claro, ¡en shortcito de licra!

Fue desde el viernes pasado, que Marjorie de Sousa se captó en un par de postales frente al espejo y de dos ángulos, para demostrar que las rutinas de entrenamiento que le imponen sus entrenadores personales -'la masacre', como les llama la venezolana-, han valido toda la pena.

A través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram fue que compartió ambas fotos, quien diera vida a la villana Julia Torreblanca de "La Desalmada" telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y que este lunes 10 de enero dará fin en Estados Unidos a través de Univisión.

Aunque Marjorie de Sousa compartió las postales al término de su rutina de ejercicio a través de sus historias de Instagram, el momento fue replicado a través de su fanpage número uno, @sousaticos de Instagram, el pasado viernes 7 de enero.

Fotos en las que se puede ver que la dedicación y esfuerzo que la venezolana de 41 años ha puesto en ella y en mantener una envidiable figura, no pueden ser más evidentes tras poder lucir ese shortcito de licra, igual que el top confeccionado en la misma tela, con el que se ve, que ¡no le duele nada!

"Bellísima y el cuerpazo que se carga @marjodsousa" se lee en la descripción dedicada a la actriz, mientras se le ve presumiendo su retaguardia y su abdomen más plano que una tabla de surf.

Y por supuesto, los comentarios de los fanáticos que siguen a la estrella de la televisión a través de este sitio, no se hicieron esperar y entre algunos se lee: "Todavía tiene lo suyo y bien ricota ahhhh muakkkkk", "Mamaciiiiita hermosa", "Muy guapa", "Si hay y bien, muy bien, belleza y linda figura", "Sí hay y mucho, rica".

Los halagos y piropos subidos de tono se leen con todas sus letras: "Preciosa", otros más hacen una solicitud a la venezolana debido a que no volteó a la cámara: "Levanta la mirada", y hubo quien envió saludos con un clásico piropo: "Hermosura! Saludos aquí de Rino, Nevada".

También se lee: "Linda", "Belleza de mujer", "Es una súper bella" o "Entre más madura te pones, más hermosa te vez amiga, que bella" y el "Bien rica", tampoco pudo faltar; lo que indica que la rubia venezolana sigue coronándose como una de las favoritas del público mexicano, estadounidense y latino.

