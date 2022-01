Marjorie de Sousa presume abdomen con jeans a la cadera y blusa levantada

Entre tantos proyectos y colaboraciones que tiene en mente la actriz Marjorie de Sousa, se vislumbra una prometedora sesión fotográfica, que será parte de sus proyectos de este 2022, según parece. Y para preparar el terreno, la venezolana no reparó en presumir abdomen con jeans a la cadera y blusa levantada.

Pues en esta ocasión, fue a través de sus historias de Instagram, que la villana de telenovelas, armó toda una revolución, tras publicar una postal en la que luce su marcado abdomen en versión blanco y negro, en l que además, irradia glamour.

Un par de jeans a la cadera y una blusita tipo top, fueron suficientes para que Marjorie de Sousa impusiera su presencia en las redes sociales; y todo parece indicar, que fue hace tiempo que se dejó captar por el lente de la cámara de un famoso fotógrafo mexicano.

Lee también: Marjorie de Sousa, orgullosa de ser ícono de la belleza y la moda en México

Se trata de Christopher Esqueda, uno de los expertos en captar a famosos actores mexicanos y muchos otros que vienen de otras partes del mundo. Pues el especialista en enamorar a través de la imagen, no dudó en compartir también a través de sus historias de Instagram, un foto de Marjorie de Sousa con la que promete a la venezolana trabajar juntos muy pronto.

Misma que la villana de "La Desalmada" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, también compartió en sus Instagram Stories, dejando a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado.

Lee también: Marjorie de Sousa anuncia nuevo proyecto y Eduardo Santamarina reacciona

"De qué o quién quiere ver foto? Marjorie de Sousa... Ya nos toca pronto", se lee entre el arte generado por Christopher Esqueda, foto que ha sido replicada por la venezolana de 41 años, que en aquella ocasión lució muy sexy, a decir verdad.

Y es que la actuación y el baile no son las únicas pasiones de quien diera vida a Kendra Ferreti, la despiadada villana de "Amores Verdaderos" (2012-2013), por lo que la también modelo ha dejado ver que próximamente dará nuevas sorpresas a sus fanáticos.

Al momento, no se pueden ver los likes 'Me gusta' o comentarios de la postal, debido a que se trata de las acostumbradas historias de la red de la camarita; no obstante, es muy posible que la venezolana haya recibido infinidad de comentarios en la misma.

Marjorie de Sousa presume abdomen con jeans a la cadera y blusa levantada. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

Síguenos en