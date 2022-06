Marjorie de Sousa prefiere pedir perdón que pedir permiso tras posar con despampanante outfit

Tras firmar un importante contrato con Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa ha presumido su belleza a diestra y siniestra últimamente demostró que prefiere pedir perdón que pedir permiso tras posar con despampanante outfit.

En su cuenta de Instagram, la venezolana dejó ver sus atributos luego de verse espectacular con un sofisticado outfit de pantalón negro de vestir y medio saco tipo blazer color negro, que acompaño con una blusa blanca tipo top -con ventilación integrada-, protagonizando una mirada total de diva.

Y tras lucir empoderada por su forma de lanzar esa mirada y posar con estilo, Marjorie de Sousa ha vuelto a causar estragos entre sus seguidores, quienes no se cansan de lanzarle piropos.

Desde Miami, Marjorie de Sousa sacó del baúl de los recuerdos la postal en la que luce el outfit que fue parte de una sesión de fotos antes de cumplir sus 42 años, en el mes de abril, colaborando para una famosa publicación.

"Prefieres pedir perdón o permiso??? #happyday #love #mds #marjoriedesousa hace poquito #instagram #instamood #instamoment #photo @vivianarthurphoto @vous.magazine @alepalomera1 @palomeragroup", se lee en su descripción, por lo que ha recogido comentarios como: "Guapísima!" por parte de su casi tocaya de apellido, la actriz con la que compartió créditos en "La Desalmada" (2021), Jackie Sauza.

Y la misma reacción causó en sus @sousaticos, su cuenta de Instagram de fans número uno. Y atendiendo a su pregunta, hubo quien le contestó: "Perdón, y tú luces hermosa", "Love... baby" (Amo... bebé), "You cute and beautiful" (Tú, linda y hermosa) y hasta provocó que le hicieran una propuesta: "Te amo hermosa" con un anillo de diamantes por delante.

A seis horas de su empoderada publicación, Marjorie de Sousa ha logrado más de 10,500 corazones rojos y más de 215 comentarios que denotan admiración por la venezolana.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!