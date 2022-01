Marjorie de Sousa, orgullosa de ser ícono de la belleza y la moda en México

Pese a que es una de las actrices más codiciadas de la televisión, la actuación no es la única pasión de Marjorie de Sousa, pues el baile, el modelaje y el glamour, también forman para de la personalidad espontánea de la venezolana, quien se muestra orgullosa de ser ícono de la belleza y la moda en México y toda América.

Y es que las villanías no lo son todo en la carrera de la venezolana de 41 años; sin embargo, ha sido su personaje de Julia Torreblanca que interpretó en la telenovela "La Desalmada" (2021) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, que ha puesto de nuevo a Marjorie de Sousa como una de las actrices más exitosas y bellas del medio del espectáculo.

Por tanto, la actriz de "Gata Salvaje" (2003) telenovela que la lanzó al estrellato gracias a que demostró sus dotes como antagonista de las historias de amor, no dudó en compartir una nota publicada el pasado lunes 17 de enero de Las Estrellas de Televisa.

Pues de acuerdo a la periodista Valeria Contreras (autora de la nota), Marjorie de Sousa se codea con famosas como Livia Brito (originaria de Cuba) y con quien compartió créditos en "La Desalmada" en 2021 o la guapa Adamari López, actriz puertorriqueña que también ha brillado en la escena del baile y ahora como presentadora de televisión en el matutino "Hoy Día" de Telemundo.

"Actrices latinas que hoy son íconos de belleza y moda en México... Adamari López y Marjorie de Sousa causan revuelo con su estilo", se lee en el titular y subtítulo de la nota de Las Estrellas, según se puede ver en la imagen compartida por Marjorie de Sousa en sus historias de Instagram.

Y luego de brillar tanto en su regreso a la televisión en 2021, tras una pausa en las telenovelas desde que hizo "Un Poquito Tuyo" (2019) para Imagen TV con Jorge Salinas y Lorena Herrera, la venezolana se dedicó a hacer varios proyectos personales para finalizar el año que la colocaron como una de las estrellas más glamorosas y sensuales de América Latina.

Y este 2022, sigue enfocada en proyectos personales; recientemente, ha anunciado su participación a través de su cuenta de Instagram, en un reality show de baile en favor de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar o en cualquier entorno de tipo física y psicológica, llamado "Un Billón de Pie, México", que tendrá lugar el próximo 14 de febrero de 2022.

Mientras tanto, y gracias a su disciplina y esfuerzo, la venezolana, novia del empresario Vicente Uribe, se sigue coronando como una de las famosas más guapas y glamorosas del medio artístico mexicano y latino.

