Marjorie de Sousa olvida el glamour y aparece sin maquillaje, despeinada y en fachas

Tras un año lleno de trabajo desde que en febrero, luego de haber lanzado su sencillo "Ni diabla ni santa", este 2021 se sumara al elenco de la exitosa telenovela "La Desalmada" y posteriormente continuara con proyectos personales convirtiéndose en la reina de las portadas de revista, la actriz Marjorie de Sousa se dio un respiro y apareció sin gota de maquillaje, despeinada y en fachas.

La postal fue compartida en sus historias de Instagram, donde Marjorie de Sousa ha dado cuenta de que también las estrellas dejan a un lado el glamour para dejar descansar su piel de tanto maquillaje o simplemente descansar unos días con la cara lavada.

Y es que "La Desalmada" producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, no sería su único proyecto; pues tras los éxitos cosechados, Marjorie de Sousa se ha dado un respiro para pasar unos días junto a su pequeño Matías, hijo que tiene en común con el también actor de origen argentino Julián Gil.

Y fue por ello que, para cerrar el presente año, la rubia venezolana apareció sin una gota de maquillaje, con la melena un poco despeinada y en fachas, ah pero eso sí, tirando besos color rosa con labios muy marcados.

Pues pese a la imagen que pocas veces Marjorie muestra de sí misma, no dudó en enviar algunos besos a sus más de 7.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Con su melena rubia desaliñada medio peinada de lado y lacia y un suéter color gris de cuello de tortuga por aquello del frío, quien diera vida a Julia Torreblanca, su personaje más emblemático de los últimos tiempos, lució además, muy despreocupada y tal vez, disfrutando de un desayuno, comida o cena.

Pero por otro lado, la venezolana de 41 años, podría hacerse merecedora de una presea por haber sido la mejor vilana de las telenovelas este 2021. Tanto así, que hasta Las Estrellas.tv, ya ha lanzado su terna en la que compite con África Zavala por "Vencer el Pasaado" (2021) y con Michelle González por "Imperio de Mentiras " (2020-2021) o su más reciente producción "Mi Foutuna es Amarte".

