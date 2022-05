Marjorie de Sousa mueve todo lo que tiene en leggings animal print y sujetador en tono piel

Nuevos retos se impone la actriz Marjorie de Sousa, quien ¡movió todo lo que tiene! en coloridos leggings animal print y sujetador en tono piel; pero no lo hizo sola, sino con una gran amiga desde el gym, en el que además aprovecharon para pulir sus curvas.

Pues hacer este tipo de retos que ya son parte del contenido de las redes sociales, siempre resulta mejor hacerlo en pareja o en grupo. Y esta vez no fue la excepción, pues Marjorie de Sousa presumió de lo que está hecha y tiene pra mostrar al mundo a través de sus publicaciones en redes sociales.

No por nada, sólo necesitó tomar valor al lado de su amiga y compañera Janettsy Chiszar estadounidense de descendencia venezolana, para mover todo el esqueleto por unos segundos con una singular coreografía que sin duda alguna, ha dejado a más de un@ con la boca abierta.

Incluso, no es la primera vez que Marjorie de Sousa hace de las suyas en un gym junto a Janettsy Chiszar, pues en en perfil de esta celebridad, se puede ver que en ocasiones, ambas unen fuerzas y envían al mundo sus buenas vibras con una de las disciplinas más reconfortantes para el cuerpo como son las rutinas o entrenamientos de ejercicio.

Y más porque son paisanas y traen el sabor y el ritmo latino, la alegría y la candencia en las venas. En tanto, de Sousa escribió tras su vídeo: "A juzgar por la foto desde cuando nos conocemos???... la vida es bella y más cuando se encuentran amigos verdaderos... por muchos años más bailando...".

Y es que, lo dicho anteriormente, demuestra que estas famosas son como dos almas gemelas que comparten los mismos gustos e intereses y se acoplan perfectamente, mientras divierten al público y lo dejan 'de a seis' luciendo cada parte de su cuerpo en su lugar, como debe ser.

También se leen los acostumbrados hashtags que Marjorie escribe en cada publicación: "#BestFriends #Dancing #Dessert #Friends #dancechallenge #reels #Miami #ip21 #workoutmotivation #fitgirls #friday @janettsyc #mds #marjoriedesousa".

Pues ambas celebridades movieron todo el esqueleto a ritmo de "Danceorigin", ritmo que está rompiendo récords en redes sociales como TikTok. No obstante, Marjorie de Sousa mostró orgullosa su figura que ha logrado tras una intensa disciplina y las ganas de seguir brillando y triunfando como siempre lo hace saber en cada una de sus publicaciones de Instagram.

Tras su vídeo, la venezolana de 42 años, ha logrado 53,540 corazones rojos y arriba de 250 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!