Marjorie de Sousa luce tonificada figura de perfil en exquisito bikini

Desde que Marjorie de Sousa cobró fama como actriz de televisión a partir de sus personajes en diversos melodramas, se ha perfilado como una de las estrellas favoritas, gracias a su talento, belleza y cuerpazo, como el que presumió con tonificada figura de perfil en exquisito bikini.

Y aunque la postal no es reciente, lo cierto es que sí ha dejado huella en redes sociales de todas aquellas sesiones de fotos que ha protagonizado la venezolana de hoy 41 años.

Fue su fanpage (página de fans) @sousaticos que compartió dicha postal, antes de que terminara el 2021, y a la fecha; siguen llegando decenas de 'likes' (me gusta) de los fanáticos, a través de dicho portal.

En dicha postal, Marjorie de Sousa lució un exquisito bikini color dorado con tonos cafés que dejó ver casi al cien por ciento su figura tonificada y bronceada con mar de fondo como testigo.

Y por ello, la venezolana ha recibido también, algunos piropos que van desde lo que dejan ver la admiración, hasta los que pecan de fogosos. Pues hay que decir que @sousaticos es una de sus fanpages que dedican más fotos a Marjorie de Sousa y que ya tiene más de 75,300 seguidores.

Y entre los comentarios que se leen, figuran: "Hermosa diablita", "Mamita, mamacita", "Guapísima", "Buen c**o, mami", "Súper hermosa", "Cada día más guapa", "Cuerpazo, bellísima, y se antoja todo todo de cabeza a pies, besotes apasionados".

También se lee: "Estás guapísima y con esa mirada tan hermosa", "Wonderful", "Preciosa muñeca Barbie", "Ups, qué linda", "Que linda", "Que bella", "Woow, hermosa"; por ello, Marjorie de Sousa ha recibido a través de su página de fanáticos, alrededor de 2,400 corazones rojos.

Entre tanto, se pueden percibir alrededor de treinta comentarios e infinidad de emojis que representan la admiración y gusto por la actriz, villana de telenovelas.

