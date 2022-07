Marjorie de Sousa luce nueva personalidad; ¿de rubia o castaña?

La actriz Marjorie de Sousa lució una nueva personalidad; ¿de rubia o castaña?... Pues la venezolana dio cuenta de sus diferentes looks que ha utilizado a lo largo de su carrera artística dentro de las telenovelas en Venezuela, México y Estados Unidos.

Fue el jueves pasado que a modo de #TBT, la también villana de telenovelas compartió algunos de sus personajes que ha interpretado con éxito en algunos de los melodramas en los que ha participado.

Empezando por Sofía Villavicencio / Alejandra Miranda, personaje de melena rubia (a los hombros) que la venezolana interpretó en "Al Otro Lado del Muro" (2018) de Telemundo, telenovela en la que tras tener una doble identidad, utilizó varios looks.

En dicha producción de hace cuatro años, primera producción que Marjorie de Sousa hizo con Telemundo, compartió créditos con actrices como Litzy, Gabriela Vergara, Regina Orquín, Gabriel Porras y la mexicana Adriana Barraza, entre otros.

Y en su publicación de Instagram, la rubia (actualmente) que se encuentra en las grabaciones de "El Conde: Amor y Honor" -también de Telemundo-, se dejó ver con algunas personalidades tan diferentes entre sí, y hasta dio a elegir a sus seguidores, cuál fotografía es a favorita.

"#TBT ¿Cuál es tu favorita 1, 2, 3 o 4? ¿Recuerdas cómo se llamaba este personaje? Disponible ahora en @peacocktv @telemundo @litzyoficial @vergaragabriela @regina.orquin #alotroladodelmuro #telemundo #marjoriedesousa #sousaticos #mds #telemundoseries", se lee al pie de la publicación.

Y el #TBT fue el pretexto ideal para promocionar dicha producción a través de la plataforma de streaming Peacock TV. Y Jéssica Coch, quien se vislumbra como una de las villanas de "El Conde: Amor y Honor", escribió: "Todas pero ahora va a ganar #jessicarabbit". Mientras que Litzy dijo: "Ay la mía la 3 jajajajaja!! Love you Marjo!" y su manager Alejandra Rodríguez apostó por la postal número 1.

Sus sousáticos contestaron su pregunta: "Sofía Villavicencio/Alejandra Miranda" y otras famosas dejaron ver la admiración a Marjorie de Sousa con comentarios como: "Bella hermana", "Me encanta el pelo así"; aunque alguien más reveló: "Lo siento, pero mi personaje favorito siempre será Kendra Ferreti".

"Todas están buenas... Pero Mis Favoritas son la 1 y 2... Y obvio el personaje es: Sofia Villavicencio - Alejandra Miranda... Te Adoro Hermosa @marjodsousa" y "Todass! Pero la segunda mi favorita favorita, Tqm Marjo", "En todas te ves hermosa" y "Fabulosa de todas formas!!!" son otros de los comentarios que ha recogido la venezolana tras su publicación del pasado jueves.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!