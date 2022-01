Marjorie de Sousa luce mini bañador bajo del sol y dice: Me estás gustando mucho 2022

Tras los festejos de fin de año y de su éxito como la villana favorita de las telenovelas en 2021, la actriz Marjorie de Sousa apareció este primer viernes de nuevo año tomando el sol con un mini bañador floreado de dos piezas, asegurando que este 2022 le está gustando mucho.

La actriz que ha vuelto a tomar su cabellera rubia luego de un experimento de imagen que hizo en diciembre pasado, de nuevo alborotó las redes sociales, tras lucir su figura de diez con un mini bañador en dos piezas desde algún lugar de descanso.

Todo parece indicar que Marjorie de Sousa fue a pasar algunos días de descanso a Valle de Bravo, Estado de México, y tirada en una toalla tomando el sol para tomar un poco de color, fue que la venezolana de 41 años, sorprendió de nuevo.

Incluso, sería el mismo lugar en el que José Ron, quien fue su compañero de la telenovela "La Desalmada" (2021) de Televisa, también pasó unos días con su novia, la argentina Luciana Sismondi, con quien busca llegar al altar, de acuerdo a su comentario: "Se me hace conocido ese lugar", que fue respondido por la propia actriz: "@joseron3 estábamos al lado, vecino".

"Me estás gustando mucho 2022!!! #aguadelimón @beoceanbikinis #mds #marjoriedesousa #instagood #instamoment #instagram #purelove", se lee en la publicación de este viernes de Marjor de Sousa.

La argentina Cecilia Galliano, con quien también compartió créditos en la exitosa producción de José Alberto 'El Güero' Castro, no dudó en expresar su admiración de la venezolana con un quinteto de llamaradas de fuego.

Así mismo, su página de fans número uno @sousaticos, escribió: "@marjodsousa cuerpower", el perfil de su agencia representante Media Concept SPR, también reaccionó con una serie de llamaradas de fuego y caritas con ojos de corazón, así como su manager Alejandra Rodríguez.

Marjorie de Sousa también se ganó un "Bella!!!" y un "Que cuerpower y que cool bikini!!!!; "Hermosa", "Espectacular" o "Siempre luciendo hermosa y radiante amiga Marjorsousa saludos", también forman parte de los 416 comentarios que se pueden leer. Otros 41,154 fanáticos más, le han dedicado un corazón rojo a la actriz.

