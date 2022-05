Marjorie de Sousa luce entallado outfit deportivo mientras dice que es menos pen...

En los últimos días, con nuevos proyectos en puerta tras firmar con Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa ha puesto las cartas sobre la mesa a todo el mudo y para confirmarlo, ha hecho un par de vídeos que muestran su empoderamiento como la mujer venezolana que es, luciendo entallado outfit deportivo, diciendo que es menos pen...

Entre algunos anuncios y preseas a las que se ha hecho acreedora gracias a su belleza, cuerpazo y talento, Marjorie de Sousa compartió un primer clip que obedece a uno de tantos vídeos de TikTok que se pueden personalizar al atojo de cada quien.

Y en éste, se escucha a una voz preguntar: "¿Estado Civil?" a lo que la villana de telenovelas contestó: "Más guapa, menos pe***ja, más feliz", reforzando su publicación con la descripción que enuncia: "#estadocivil #siempremásfeliz #mds #reels #marjoriedesousa #happyfriday #instagram".

Por lo que Marjorie de Sousa recibió comentarios de risa de Raúl 'El Negro' Araiza así como de su página de fans número uno, @sousaticos, que le mostraron una vez más su admiración con caritas con ojos de amor. Sus amigos Michelle Torres, Fernando del Rincón, Jullye Giliberti y Maritza Bustamante, tampoco pudieron evitar las risas.

Con el mismo, la madre de Matías Gil de Sousa ha logrado reunir un total de 104.240 corazones rojos y 864 mensajes. Entre otros se leen: "Divina como siempre", "Amor de mi vida desde toda la vida. Mi amor platónico", "Hermosa", "Muy guapa", "Beautiful", etc.

En un segundo vídeo publicado la tarde de este martes, la venezolana de 42 años volvió a hacer de las suyas y apareció contoneándose frente a la cámara en otro ejercicio de TikTok, diciendo: "Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye!".

Y en la descripción de la misma publicación se lee: "#hoymelevante #bella #fabulosa #poderosa #mds #marjoriedesousa #reels #instagram #siemprebrillafuerte"#".

Lo que hizo que la rubia venezolana se ganara ya los primeros comentarios de sus fans, como: "Esooooo @marjodsousa", "Te amoooo", "Bien mamasota", "Regia", "Pero veo que te levantas así todos los días, bella, fabulosa y poderosa. Admiración total" y desde Brasil, le escribieron: "Eu amo esse quadro da Kendra Ferreti! Perfeita!" (Me encanta esta pintura de Kendra Ferreti! ¡Perfecto!".

