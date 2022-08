Marjorie de Sousa luce encantos y Jacky Bracamontes la deslumbra con vestido casi idéntico

¿Cuántos vestidos idénticos o similares no se han utilizado en el medio artístico por parte de las famosas?; y a decir verdad aunque todas son muy diferentes entre sí, cada quien lo luce con su personalidad y estilo propios. Éste es el caso de las actrices Marjorie de Sousa y Jacky Bracamontes, quienes optaron el color café chocolate para lucir un outfit bastante peculiar.

Se trata de un vestido café de tirantes, largo y entallado al cuerpo -en ambos casos-, que Marjorie de Sousa utilizó durante 2021, cuando dio vida a una de sus villanas más rudas y despiadadas, sí, a Julia Torreblanca de Gallardo en la telenovela "La Desalmada" (2021), producida por José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión.

Con el que por supuesto, la rubia venezolana logró arrancar miradas y suspiros a sus seguidores, quienes la vieron cada noche en México en la telenovela y en Estados Unidos o en España cuando se estrenó en esos países.

La instantánea en la que luce dicho outfit otoñal, fue justamente el 29 de octubre, cuando dio fin la telenovela en México, cuya descripción en su cuenta de Instagram se lee: "#juliatorreblanca esta noche te espera para el gran final de nuestra historia #ladesalmada @desalmadatv 9:30 por@canalestrellasn#mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte".

La venezolana utilizó el ajustado vestido que hizo resaltar sus atributos delanteros, en combinación con un par de botas largas color marrón claro que hicieron juego con el outfit confeccionado en cuero de corte minifalda pero que fue adornado por flecos largos alrededor del contorno de la prenda, aunque eso no evitó que la rubia pudiera lucir pierna.

Por otro lado, la actriz y conductora mexicana Jacky Bracamontes, hizo segunda a Marjorie de Sousa, pues la protagonista de "Las Tontas no van al Cielo" (2008), se lució en escenarios naturales con el mar de fondo, en una sesión fotográfica liderada por el experto de la cámara, su paisano, el tapatío Uriel Santana, en Miami, Florida (EE.UU.), donde vive la actriz.

"La sesión completa!! Cuando repetimos mi querido paisanito @urielsantanafoto ??? #meurge Foto: @urielsantanafoto Styling: @karlabstyle Glam: @laurasbarcelo" se lee al pie de la tercia de postales que compartió la también modelo. Y ante su petición, hubo respuesta de Santana: "Pues Yaaaa Paisanita!!! Tú me dices".

Aunque, a diferencia de los flecos y el material en el que está confeccionado el vestido largo, la tapatía de 42 años -misma edad de Marjorie de Sousa-, lució sus curvas y encantos muy a su estilo y retratando impecable a la cámara.

Y es que, no cabe duda que estas dos féminas saben cómo lucirse ante la cámara, pues mientras que la venezolana arrasó con un total de 115,212 reacciones, la tapatía ha logrado cautivar a 30,856 seguidores, incluyendo al actor Sebastián Rulli, quien ha dejado su corazón rojo en la publicación.

