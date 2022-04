Marjorie de Sousa luce de lo más relajada desde el mar en jeans y playerita

Durante el fin de semana pasado en Miami, Florida y luego de celebrar el cumpleaños de su madre, la actriz Marjorie de Sousa lució de lo más relajada desde el mar en jeans y playerita, look con el que llenó el ojo a sus seguidores.

Y es que, tras las críticas lanzadas por sus haters, luego de que se hiciera pública una demanda que interpuso el actor Julián Gil a una empresa de la que es embajador por incumplimiento de contrato, Marjorie se sacudió dichos malos comentarios que ascienden a decenas de estos, y se mostró de lo más agradecida con la vida.

Pues el público que está en contra de ella, aseguró en su mayoría a través de diversas redes sociales, que si Julián Gil llegara a ganar dicha demanda interpuesta por 5 millones de dólares, Marjorie de Sousa sería la primera en mostrar su contento y además, que ella sería 'la ganona' ya que argumentaron, le quitaría por lo menos la mitad de esa cantidad al padre de su hijo Matías.

Sin embargo, con su cabellera suelta al viento, y un relajado outfit de cómodos jeans de mezclilla, playerita negra de hombros descubiertos y tenis blancos, la venezolana de 41 años, lució su belleza con el mar de fondo desde Miami, Florida.

"Y de pronto un día de suerte, se convirtió en una vida llena de agradecimiento. #losiento #perdóname #teamo #gracias...#mds #marjoriedesousa #instagood #instamoment #instagram", se lee en la descripción de su postal, que deja ver que Marjorie podría haber pasado por un mal momento.

Y después de que sus sousáticos -su página de fans número uno de la actriz-, dejó un cuarteto de carita con ojos de corazón como comentarios, hubo quien le deseó felices pascuas con dos conejitos y un huevo de pascua.

Alguien más escribió: "Un día de suerte es un día de bendiciones, y si le sumas el que agradeces se multiplican esos días de suerte. Dios te bendiga @marjodsousa", "Linda, Marjo", "Quiero, merezco y no me das mamita hermosa, princesa", "Reina", "Hermosa", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Al momento, más de 18 mil seguidores son los que han reaccionado con un corazón rojo y entre todos, se pueden leer 190 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!