Marjorie de Sousa luce como una princesa de cuento con vestidazo amarillo

Tras su reciente participación en una campaña en pro de la protección de las mujeres por violencia de género y un decir "¡Ya Basta!", la actriz Marjorie de Sousa se encuentra gozando de unas vacaciones en playas de Quintana Roo y ha logrado lucir como una princesa de cuento con vestidazo amarillo.

Pues en las últimas horas, la venezolana de 41 años, se ha mostrado bañándose en aguas de los xenotes o cenotes del Caribe Mexicano, disfrutando incluso de la compañía de su hijo Matías, quien está con ella a donde sea que vaya.

Y a la par, Marjorie de Sousa ha logrado sorprender a famosas como Cecilia Galliano o Marlene Favela, con quienes compartió créditos en la inolvidable telenovela "La Desalmada" (2021), que fue producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Pues fue con un vestido amarillo confeccionado por una diseñadora mexicana de nombre Adiela Valencia a través de su firma ETNIA, que Majorie de Sousa ha podido deslumbrar a su audiencia virtual con una foto tomada desde el aire, y aunque no se vea tan de cerca, es un hecho que su buena vibra y su presencia en un majestuoso lugar, ha enamorado a sus seguidores.

"Cree en ti y observa!!! @hotelxcaretmexico #hotelxcaretméxico #mds #marjoriedesousa #instagood #instagram #instamoment P.D. Amo mi vestido @etniabyadielavalencia" se lee en la descripción de la publicación de Marjorie de Sousa desde el Hotel Xcaret México.

Marjorie de Sousa daba la bienvenida a un nuevo fin de semana como sólo ella sabe hacerlo: con estilo, glamour y elegancia luciendo el vestido que está confeccionado con textiles africanos desde un lugar de ensueño entre agua y vegetación característica de la zona de Xcaret. Y gracias a ello, la venezolana ha logrado cautivar con su belleza a otras famosas quienes han reaccionado con comentarios como:

"Divina que fotón" por parte de Galliano, mientras que su manager Alejandra Rodríguez ha dicho: "Omg yo quiero ir"; o la propia Marlene Favela, quien no ha dudado en lanzarle un "Divinaaaaaaa". Su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos, también hicieron lo suyo: "Guapísima, te amamos tanto".

Su paisana Patricia Schwarzgruber, también expresó: "Que HERMOOOSAAAAA" al igual que Giselle Reyes, con caritas de ojos de corazón. Jullye Giliberti dijo: "La belleza en foto" y Jimena Gallego escribió: "Que buena foto".

Y otra de sus fanpages, no escatimó en expresar su total admiración por famosa de origen venezolano: "WOW que maravillosa foto. Eres increíblemente demasiado tan dulce, amable, gentil, única, guapa, perfecta, especial, hermosa, maravillosa, talentosa, grandiosa, cariñosa, encantadora. Te quiero, te admiro, te adoro muchísimo cada día más de mí vida entera @marjodsousa".

Al momento, Marjorie de Sousa ha logrado conquistar con su belleza alrededor de 10,700 seguidores y se pueden leer más de 160 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!