Marjorie de Sousa luce como princesa de vestidazo traslúcido a tono con tremenda escultura

Tras hacer una pausa en las telenovelas, la actriz Marjorie de Sousa, ha dejado ver su faceta como modelo de revista, y en los últimos días, la venezolana ha presumido cuerpazo, belleza y glamour en diversas publicaciones de México y Estados Unidos, como en la que lució como una princesa de vestidazo traslúcido a tono con tremenda escultura.

Y para dar cuenta de una de sus recientes colaboraciones con publicaciones de moda glamour, la venezolana de 41 años, compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram, en la que lució atrevida aunque glamorosa.

Y es que la villana de "La Desalmada" (2021), lució un vestido plateado, confeccionado en un tela traslúcida que dejó ver la piel de su delineada silueta en un pose de perfil, dejando casi al descubierto su anatomía, que acentuó todavía más con un par de tacones altos color plata junto a un impresionante escultura ubicada en un glamoroso hotel de Miami, Florida (EE.UU.).

"Busca sacar de tu vida todo lo que no te hace sentir cómod@ y que intente frenar tu camino. #felizdomingo #marjoriedesousa gracias @originallivingmagazine #Repost @originallivingmagazine", escribió Marjorie de Sousa, tras compartir dicha postal, la tarde de este domingo.

Por otro lado, la venezolana compartió un pensamiento del afamado arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista: "The true work of art is but a shadow of the divine perfection. Michelangelo", (La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Miguel Ángel).

Marjorie de Sousa también compartió las descripciones que la revista Original Living Magazine -con la que trabajó en diciembre de 2021-, hizo tras su colaboración, haciendo ver que en la postal no hay una, sino dos esculturas:

Two sculptures. 1. @marjodsousa a human portrait created by @danmphotog this human sculpture goddess cover girl of our current winter issue posing side by side to the emblematic sculpture Storm at the @thesishotelmiami @marjodsousa is a live sculpture with beautiful heart (Dos esculturas. 1. @marjodsousa un retrato humano creado por @danmphotog esta diosa de la escultura humana, chica de portada de nuestro número de invierno actual, posa junto a la emblemática escultura Storm en el @thesishotelmiami @marjodsousa es una escultura viva con un hermoso corazón).

La villana de los melodramas que se ha coronado como la favorita del 2021, también dio el crédito a los expertos en hacerla lucir como una princesa; pues el Dress (Vestido) @isabeloriginal fue creación de Isabel Original, mientras que el Hair (Cabello / Peinado), lo realizó @julianhairstudio Julian Hair -como se hace llamar el estilista- y el Makeup (Maquillaje) @juansousaofficial estuvo a cargo de Juan Sousa.

Así mismo, compartió detalles de la escultura llamada Storm: 2. STORM... Artist (Artista): Jaume Plensa, from Barcelona, Spain [de Barcelona, España], Title (Título): Storm, Weight (Peso): 900 lbs. [libras], Materials: (Materiales) Stainless steel [Acero inoxidable].

Y por último, la "diosa de la escultura humana", también compartió otros detalles de la escultura de metal: "Storm is located at Paseo, and stands at US 1 within the open-air plaza, inward from the fountain at the THesis Hotel" (Storm está ubicado en Paseo y se encuentra en US 1 dentro de la plaza al aire libre, hacia adentro desde la fuente en el Hotel THesis).

