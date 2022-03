Marjorie de Sousa luce bañador rojo con flotadores integrados desde la piscina

Posar en bikini, es uno de los hobbies favoritos de Marjorie de Sousa, actriz que además de dejar huella con sus recordados personajes en las telenovelas, también lo ha hecho en redes sociales; y es que, su belleza enamora a cualquiera y desde la piscina o tirada en la playa, la venezolana causa alteraciones en el corazón de sus fanáticos. Y así fue como, luciendo un bañador rojo de dos piezas desde la piscina, hizo flotar sus encantos.

La postal fue compartida por su cuenta de Instagram de sus fans número uno @sousaticos, y claramente se puede ver a Marjorie de Sousa, presumiendo de su belleza y sensualidad mientras posa con un salvavidas puesto y con sus curvas al por mayor.

Y es que, como lo hicieran las propias famosas cuando llegan a un determinado número de seguidores en redes sociales y festejan con una de su mejores fotos o vídeos y en sus mejores poses, así fue como esta fanpage (página de fans) celebró que ya han rebasado los 77 mil seguidores:

"Somos 77,7 mil followers... muchísimas gracias a todos!!!" se lee en la descripción a la par de la postal de su ídolo Marjorie de Sousa dentro de la piscina con ese bikini rojo.

Y aún en la cuenta de fans, la publicación se ha llenado de comentarios que van desde la admiración por la villana de telenovelas, hasta los más auténticos sentimientos que causa en sus seguidores a través de su fanpage número uno.

"Le sobra ese pequeño flotador", "Preciosa... me encantas demasiado", "Más flotadores?! Estás preciosa!!", "Muy buenas acciones tienes de novela me gustan mucho", "Que guapa te ves... pareces una sirenita", "Beautiful baby" (Hermosa chica), son algunos de los comentarios que se leen.

Otros más, no han perdido la oportunidad de hacerle saber lo que significa para ellos Marjorie de Sousa y otras emociones provocadas: "Bellísima. Creía que era Marilyn Monroe", "Muy bonita!, "Qué mujer", "Te pasaste...", "Estás buenísima, guapísima... Art Del Río".

Pues ver a Marjorie de Sousa posando de esa forma con sus encantos delanteros en modo "flotadores integrados", ha puesto a volar la imaginación de cualquiera, quienes se han encargado de buscar la forma de destacar lo que es suyo y lo que la hace lucir como toda una diva de la televisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!