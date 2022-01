Marjorie de Sousa luce abdomen con ombliguera y shortcito; la llaman ricura de mujer

La belleza y cuerpazo de la actriz Marjorie de Sousa no tienen comparación, pues así lo ha dejado ver la propia venezolana, quien desde hace algunos años figura como una de las estrellas favoritas de las telenovelas y en redes sociales. Y así fue la vez que lució su marcado abdomen con una blusa ombliguera y shortcito de mezclilla, por lo que los fans la llamaron ricura de mujer.

Las fotografías son de tiempo atrás pero su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos de Instagram, se ha encargado de traerlas al presente; además son parte de una sesión de fotos en las que sin duda, Marjorie de Sousa lució su figura fitness al cien por cierto.

Fue le pasado 8 de enero, para dar la bienvenida al fin de semana, que dicho perfil compartió una tercia de fotografías en las que Marjorie de Sousa aparece luciendo abdomen en diferentes poses y desde diferentes ángulos.

Con una camisa vaquera a cuadros en tonos azules y un shortcito de mezclilla, la venezolana de hoy 41 años, logró conquistar a sus seguidores a través de su portal de fans, quienes siguen cada paso que la también villana de "La Desalmada" da.

Con un entorno muy tropical, recargada en una palmera y con la puesta de sol al máximo esplendor, fue el escenario en el que la madre del pequeño Matías Gil de Sousa presumió su belleza tras lucir su característica cabellera rubia un tanto alborotada y suelta.

Y claro, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la también intérprete de "Ni Diabla ni Santa" (2021). Entre estos, se leen halagos y comentarios de parte del gremio masculino, que es el que más envía piropos a la exitosa actriz.

"Preciosa, escultural cuerpo", "muy guapa", "Eres la mujer más hermosa que han visto mis ojos", son algunos de los mensajes que le han hecho llegar a Marjorie de Sousa tras sólo ser etiquetada en la descripción de la tercia de postales.

No obstante, fue precisamente un fanático quien no reparó en dejarle un tremendo piropo a quien interpretara a la malvada e inolvidable Kendra Ferreti en "Amores Verdaderos" (2012-2013), mismo que detalla: "Mmm... ricura de mujer y sexy... besos, muchos besos". "Eres mi reino", "Linda" y otro "Hermosa", también fueron otros mensajes que han sido leídos por más de un millar de seguidores de la también modelo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!