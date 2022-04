Marjorie de Sousa llega a sus 42 años luciendo sus torneadas piernas en body

Este sábado 23 de abril, la actriz Marjorie de Sousa está llegando a sus 42 años dándose el lujo de lucir sus torneadas piernas con un ajuar que deja ver que ¡no le duele nada a la venezolana!... Además, ha sido muy felicitada por sus fans a través de sus historias de Instagram.

Y es que, hace menos de un hora, Marjorie de Sousa ha compartido una postal en la que luce una de sus mejores poses y una imponente personalidad, tras estar de lo más agradecida de la vida por llegar a un año más de vida.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram para lucir su belleza tras mostrar su agradecimiento por lo que ha recibido de la vida y de sus seres queridos que tanto la aman.

"Por infinitos días de bendiciones como estos. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS... en cada vuelta al sol decido mirarme en alto y llena de nuevas metas sin dejar de soñar. HOY ES MI DÍA y LES DESEO MILLONES DE BENDICIONES", se leen las primeras líneas.

"#mds #marjoriedesousa #happybirthdaytome #love #gracias y qué puedo decir de este maravilloso equipo. Gracias mi querido @angelramoos por estas fotos tan brutales, mis bebés @julianhairstudio y @juansousaofficial los amooooooo... son unos arrechos en lo que hacen gracias a las hermosas @benditoclosetstyle #mili y #Dennis y @metgroup".

"... 360 por tan Increíble trabajo y hermosa energía a mi hermosa amiga que estás semanas no me dejo de entrenar preparándome para algo muy grande... @janettsyc vamos por más. #23deabril #midía los amooooooo".

"No puede faltar un megaaaaa agradecimiento a todo el bello equipo de mi lugar favorito de Miami @thesishotelmiami... mi Nat eres una reina GRACIAS POR TODO. A mi eterno equipo y ya familia @alepalomera1 @palomeragroup y @mediaconceptspr que siempre me dan los mejores regalos de cumple... por ahí ya están llegando sorpresas... yeiiiiii".

Y las felicitaciones no pudieron hacerse esperar; pues la venezolana ha recordado cuando hace un año fue muy apapachada por sus compañeros del melodrama que apenas se grababa "La Desalmada" (2021), con la que regresó como actriz de Televisa y este 2022, actores como José Ron con quien compartió créditos en la telenovela ha dicho: "Muchas felicidades Marjo!... Bendiciones".

O la argentina Cecilia Galliano, que le escribió: "Feliz cumpleaños güeraaaa por una gran vuelta al sol"; por su parte Kimberly Dos Ramos -quien fue su hija en el melodrama-, expresó: "Felicidadessssss... Felíz cumpleeeeeee... bendiciones para ti hoy y siempre :)".

Y Ana Martín no fue la excepción: "Muchísimas felicidades mi Marjo te adoro!". Su estilista, el italiano Enrico Bompani, quien ya le había dedicado un espacio en sus historias, también dijo: "Te adoro! Feliz cumpleaños... siempre mis mejores deseos para ti".

Y sus sousáticos -su fanpage (página de fans número uno) de Instagram-, no reparó en dejarle un cariñoso mensaje: "Feliz Cumpleaños a mi güera hermosa, preciosa, digna de admirar @marjodsousa, que sigas soñando en grande, te amo tanto".

Al momento, Marjorie de Sousa ha enamorado a 17,420 seguidores y se pueden leer no menos de 416 mensajes de buena vibra.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!