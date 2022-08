Marjorie de Sousa la rompe en tv con elegante jumpsuit strapless

Tras ser la famosa asignada para llevar el maletín con el gran premio a "La Casa de los Famosos" en la recta final de su tercera temporada, la actriz Marjorie de Sousa 'la rompió' en televisión, luciendo con elegante jumpsuit strapless en color negro.

Y aunque la venezolana no dio cuenta de su atuendo en su perfil de Instagram, sí lo hizo en sus historias de la misma red al estilo TikTok, a través de un vídeo en el que se le pudo ver que en un abrir y cerrar de ojos y literalmente en un brinco, la rubia venezolana pasó de lucir un outfit casual a verse como toda una reina.

"QUEEN", se lee al pie de la publicación replicada por la cuenta @sousaticos de Instagram la fanpage (página de fans) número uno de Marjorie de Sousa, en la que la villana de telenovelas se lució con un atuendo negro pero de tipo casual.

De lo casual a lo elegante

Un pantalón con jareta, una blusa ombliguera y traslúcida que dejó ver el sostén de la también cantante, y un par de botas tipo militar -todo en negro-, conforman el outfit con el que Marjorie de Sousa primero se sometió al maquillaje y peinado y luego sólo bastó con cambiarse de outfit para brillar por todo lo alto.

La actriz que dará vida a la malvada Cayetana Carrá en "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo, también se valió de su belleza y no perdió la oportunidad de darse la vuelta para lucir cuerpazo. Y por tanto, ya ha recibido comentarios de sus fans a través de la publicación tales como:

"Preciosa", "La belleza hecha mujer", "Toda una reina", "Marilyn ok", "Wonder Woman" (Mujer Maravilla) o "Linda siempre". Pero Marjorie no sólo ha provocado esos piropos, pues desde que puso un pie en el reality show de Telemundo por la razón que ya todo mundo conoce, los comentarios en torno a su visita no han dejado de manifestarse.

Pues ya hay quien ha externado en redes sociales, dejando ver que la visita de la rubia venezolana no es casualidad y que ella podría formar parte de "La Casa de los Famosos" en su tercera edición, compartiendo el mismo techo con actores y otros famosos de la talla de Alfredo Adame... ¿será?

Lo cierto es que ni Telemundo ni la actriz de 42 años han confirmado tal suposición del perfil @lacotorrita de Twitter.

