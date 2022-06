Marjorie de Sousa inquieta a Shakira bailando Te Felicito con su bañador más chiquito

Tras sumarse a un nuevo proyecto con Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa inquieta a la cantante colombiana Shakira, luego de lucirse bailando el exitoso tema "Te Felicito" con su bañador más chiquito en color morado tornasol y una bata larga y abierta.

Pues con el pretexto de modelar un bikini frente al espejo y ante las miradas de sus millones de fanáticos, Marjorie de Sousa, originaria de Caracas, Venezuela, la próxima villana de "El Conde", telenovela en la que compartirá créditos con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, ha vuelto "locos" a sus seguidores.

Y es que Marjorie de Sousa, utilizó su cuenta de Instagram para presumir su cuerpazo sutilmente mientras dejó ver parte de su silueta con una bata larga y abierta además del diminuto bañador color morado.

Hay de mujeres a mujeres, pero este par de estrellas latinas han logrado conquistar a millones de fans tanto en la escena musical como en la televisión y cada quien a su estilo con su talento propio, pero además, no se puede dejar de lado su belleza y el cuerpazo que cada una posee.

"Sábado #mds #siemprebrillafuerte #marjoriedesousa #instagram #instagood @beoceanbikinis", se lee la descripción de su publicación a manera de hash tags, con la que Marjorie de Sousa ha restregado su exquisita segura a sus admiradores.

Y luego de verla mover sus caderas con gafas de sol frente al espejo y grabándose con el celular, la recordada villana de "La Desalmada" (2021) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, sus sousáticos y toda clase de fans han reaccionado a sus publicación de Instagram.

Marlene Favela, quien compartió créditos con la venezolana y regresó a la tv junto con Marjorie, fue una de las famosas que reaccionó con seis llamaras de fuego, y sus fans más fieles no han dudado de enviarle un "OMG... guapísima @marjodsousa".

La actriz Wendy Braga de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), también le lanzó un cumplido a la intérprete de "Ni Diabla ni Santa" (2021): "De impacto", mientas que la periodista Shanik Berman ha escrito: "Que guapa!!!!!!", así como un poema:

"Ay, Dios... mi bella Marjo cada día estás más hermosa y eres definitivamente tan dulce, amable, gentil, única, guapa, bella, perfecta, especial, hermosa, maravillosa, talentosa, grandiosa, cariñosa, encantadora, espectacular. Te deseo de todo corazón y mi alma que tengas un excelente y maravilloso sábado. Que Dios te llene de muchas bendiciones hoy y siempre hermosa... @marjodsousa".

Pues al momento, Marjorie de Sousa ha logrado impactar a más de 88,835 seguidores y le han dejado alrededor de un millar de comentarios.

