Marjorie de Sousa hace una oda al aguacate con intenso vestido verde

Luego de anunciar nuevos proyectos en Estados Unidos, la actriz venezolana Marjorie de Sousa 'está rompiéndola' y últimamente sorprendió haciendo literalmente una oda al aguacate con intenso vestido verde de pronunciado escote.

Fue el pasado martes 3 de mayo, que la venezolana de 42 años compartió un nuevo proyecto que ha dejado boquiabierta a sus seguidores en Instagram que cada día van en ascenso, pues Marjorie de Sousa no escatimó y lució cuerpazo en un vestido traslúcido que por supuesto utilizó sin sostén y con un bikini del mismo tono de verde aguacate del vestido.

Marjorie de Sousa dejó muy poco a la imaginación en su faceta de modelo, de que que día a día disfruta tanto ejercer y la que la ha llevado a convertirse en la 'reina de las portadas de revistas', debido a su porte, estilo, personalidad, belleza y sobre todo, su figura tonificada y perfecta.

La actriz recordada por su participación como la villana Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, utilizó su perfil de Instagram en la que la siguen 8.3 millones se usuarios y escribió:

"VIVE #mds #marjoriedesousa. Foto: @angelramoos, Peinado: @julianhairstudio, Maquillaje: @juansousaofficial, Vestido: @benditoclosetstyle @metgroup.360, Manager @alepalomera1 @palomeragroup en un increíble lugar @thesishotelmiami #Miami", haciendo claramente una oda al fruto más caro de la canasta básica como es el aguacate que acompañó con emojis de corazones verdes, y tréboles de tres y cuatro hojas, así como una palomita blanca encerrada en un recuadro también verde.

Y los comentarios no se hicieron esperar; el primero que se lee es el de la periodista Mirka Dellanos, quien expresó: "Love the dress!!!!" (¡¡¡¡Amo el vestido!!!!) o su manager Alejandra Rodríguez la apoyó como siempre con su comentario: "Esperanza, eso, que siempre la esperanza ilumine nuestras vidas".

Otros mensajes se leen: "Hermosa", "Espectacular como siempre" o el "Guapísima" de sus @sousaticos. También el adulador comentario: "Deberías de avisar antes de subir una foto así, estaba bebiendo agua y se me cayó de la boca por lo hermosa que estás".

Al momento, el vídeo tiene 7,005 reacciones y se pueden leer también 110 mensajes en la caja de comentarios.

Pero no fue la única publicación que Marjorie de Sousa compartió al respecto, pues en un segundo vídeo, se puede ver cómo la apoya su equipo para lograr que luzca bella, como sólo ella sabe hacerlo. El mismo se lee: "Preparando cosas increíbles!!! con el mejor equipo y sobre todo en el mejor lugar de Miami, @thesishotelmiami #thesishotelmiami #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte...", se lee en las primeras líneas de su descripción y continuó:

"Amo este lugar [THesis Hotel Miami] y la atención de todoooossss los que trabajan acá. GRACIAS CHIC@S de @thesishotelmiami por ser Tan lindos con nosotros... mi Nat eres lo Máximo... también a mi equipo @julianhairstudio @juansousaofficial @angelramoos @benditoclosetstyle @metgroup.360 @mediaconceptspr @alepalomera1 @palomeragroup".

Clip en el que se le puede ver luciendo además sus atributos delanteros y las piernas más etilizadas de entre las famosas venezolanas con un traje tipo sastre color blanco y el outfit negro con el que prácticamente regresó a Instagram luego de una pausa de días.

