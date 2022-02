Marjorie de Sousa flecha a fans con escotado vestido en San Valentín

El pasado fin de semana, la actriz Marjorie de Sousa, se anticipaba a celebrar el día del amor y la amistad, y así fue como con su belleza, ha flechado a sus fans con escotado vestido este Día de San Valentín. Pues a decir verdad, hasta está siguiendo los pasos de la modelo británica Demi Rose, luego de lucir ese outfit de pronunciado escote.

La tarde de este lunes 14 de febrero, la venezolana de 41 años se estaría dando cita en un recinto de Cancún, Quintana Roo para bailar en pro de la violencia de género en contra de mujeres de todas las edades y condiciones sociales.

Y fue el fin de semana pasado que Marjorie de Sousa modeló por los pasillos del hotel donde se hospedó y lució espectacular con ese vestido que, aunque largo y algo glamoroso, también 'se pasó de escote'; y por supuesto, lo lució sin sostén alguno, lo que agradó la vista de sus seguidores.

Y tanto la postal en la que apareció la venezolana, recordada por su personaje villanesco de Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021) de José Alberto 'El Güero' Castro, producida para Televisa, fueron replicadas por su fanpage (página de fans) número uno, @sousaticos de Instagram.

Otra de las famosas estrellas que también estará presente en dicha iniciativa para pelear por los derecho de las mujeres y enaltecer su valor, es la cantante Manoella Torres, quien a través de su cuenta de Instagram, informó:

"Este martes 15 de febrero nos ponemos de pie en Cancún por los cuerpos de las mujeres, niñas y el planeta! Acompáñenos a las 5pm en el Domo y Parque Deportivo Súper Manzana 228. #UnBillónDePie @unbillondepiemexico @eveensler @naiime @rosi_orozco".

En una primera publicación de @sousaticos, se puede ver a Marjorie de Sousa, modelando dicho vestido con el que, al llegar a la cámara, enseñó de más, mientras que en una segunda, se ve a la actriz presumiendo su belleza y glamour acompañados de escotado outfit.

"Lo preciosa que se veía ayer @marjodsousa", se lee en la primera publicación, en la que más de dos coinciden en que la también cantante luce guapísima: "¡La reina!", "Verdad que eres una mujer súper elegante, orgulloso venezolano", "Que elegante... guapa como siempre" o "Que mujer tan hermosa", eso sin contar las decenas de corazones rojos que le hicieron llegar.

Y en la publicación de la foto se lee: "Mi pedazo de SOL", también figuran halagadores comentarios para Marjorie de Sousa: "Ok, Pero Tu ARTE ", "Me encanta", "Arrasa todo", "La Mejor", "Es perfecta!", "Red Lady! Queen queen" (Chica de Rojo, reina, reina) y "Felicidades preciosa, qué bonita estás hoy, pásala súper".

