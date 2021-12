Marjorie de Sousa es el mejor regalo de Navidad con abriguito de terciopelo

El pasado 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad, no pudo haber mejor regalo para sus fans, que una postal de la actriz Marjorie de Sousa luciendo un abriguito de terciopelo en color rojo entre la decoración navideña de su hogar.

Pues a manera de agradecimiento por tanto éxito cosechado este 2021 en el terreno laboral, Marjorie de Sousa se lució la pasada Noche Buena y la Navidad para sus seguidores que tanto la apoyan y siguen cada paso que da.

La rubia venezolana utilizó su cuenta de Instagram para lucir su mejor outfit de abriguito confeccionado en terciopelo de color rojo en plenas fiestas decembrinas, con el que dicho sea de paso, generó los comentarios más halagadores.

Y es que, junto al majestuoso árbol de Navidad que Marjorie de Sousa instaló en su hogar desde el pasado 20 de noviembre, se lució haciendo juego con la decoración blanqui-roja que eligió para decorar su casa este 2021.

"Te deseo lo más hermoso que Dios te pueda dar con una dosis extra de salud para que todo lo demás se encamine de la mano del creador; deseo que seas tan bendecid@ que tu corazón se sienta siempre pleno, feliz. Que superes cualquier obstáculo con alegría y fortaleza".

"Y que sientas tanto AMOR EN TU CORAZÓN que solo puedas hacer feliz a cada persona que toque tu vida. #TeAmo #feliznavidad #instagood #instamoment #mds #marjoriedesousa #familia #love @danielalonsofoto @vanessaarellanomakeup @alinemoreno01 @amarenaeventos", se lee en la descripción de la postal de la venezolana.

Y los mensajes se hicieron más que evidentes luego de que el empresario del ramo gastronómico Jorge Cueva, 'Mr. Tempo' -quien hace un año andaba muy cariñoso con Chiquis Rivera-, no dudara es expresar: "Feliz Navidad y bendiciones! Saludos a Vicente!!! El más Chingón" -refiriéndose al también empresario y novio de Marjorie-, Vicente Uribe.

Enrico Bompani -su estilista de cabecera-, tampoco escatimó en el mensaje que envió a la rubia: "Feliz Navidad amor". La cuenta de sus fanáticos @sousaticos, también escribió: "Mi güerita hermosa @marjodsousa todo lo bonito del mundo para ti y los que te rodean".

En un tercia de postales más y junto a Santa Claus, la villana de "La Desalmada" (2021), no pudo dejar de celebrar la Navidad. Por ello envió un especial saludo a su fanpage número uno @sousaticos, y escribió: "Feliz navidad mis sousatic@s!!! Se les quiere bonito, gracias Santa por venir a vernos #navidad2021 #mds #marjoriedesousa #santaclaus #instagram #instagood #instamoment #love".

"Feliz Navidad", fueron los deseos de la primera actriz Ana Martin y Jackie de Sauza -con quienes Marjorie de Sousa compartió créditos en la exitosa producción de José Alberto Castro-. El cantante Manny Manuel también envió sus felicitaciones a la actriz: "Felicidades Corazón… Te Abrazo Fuerte en esta #Navidad".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!