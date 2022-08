Marjorie de Sousa enamora en fachas bailando en shortcito y top

La actriz y modelo Marjorie de Sousa enamoró a sus seguidores de TikTok aún y mostrándose en fachas, pero bailando en shortcito y top, lo que la hizo ganar miles de corazones negros. Y es que aunque la venezolana haya lucido un relajado look, no dejó de cautivar a sus sousáticos como le llama a sus followers en Instagram.

Fue a través de su su cuenta oficial de TikTok que Marjorie de Sousa hizo de las suyas bailando frente al celular en shortcito de licra, un revelador top y su cabellera rubia y despeinada; aunque también se mostró interesante tras utilizar anteojos, y por aquello de no enseñar de más, se amarró un suéter a la cintura que le cubrió la retaguardia.

El vídeo no es nuevo, pues fue en abril de 2020, cuando Marjorie decidió llevar diversión a sus seguidores a través de las redes sociales cuando todo era incierto por la llegada de la pandemia del Covid-19. No obstante, la venezolana cumplió su cometido de llamar la atención de sus seguidores, pues al momento ha logrado 68.5 K corazones rojos y 371 comentarios.

La canción que implica un reto de baile, se hizo viral luego de que varios famosos y gente común se empezara a aventar al reto y la también villana de telenovelas no fue la excepción.

"Báilale a la vida mientras seguimos en casa. #yomequedoencasa #marjoriedesousa #marjodesousatiktok Laxed - Jawsh 685", escribió la rubia venezolana al pie de su vídeo de TikTok, en el que demostró que además de actuar como protagonista y/o villana de telenovelas, también sabe mover lo que tiene al ritmo de la música.

Y tras verla bailar, los halagos no se hicieron esperar y uno de los primeros comentarios de sus fans se lee: "Linda Marjorie, sabes tengo una hija y le pusimos tu nombre por ti; ella se llama Marjorie también, jejeje que Dios te bendiga" o "Esos lentes se parecen a los que usabas en la novela 'Hasta el fin del mundo'. Por cierto la están dando en Tlnovela a las 12:20 p:m".

"Yo creo que es la que mejor ha bailado de todos los que han grabado este baile", "Hola, que tal Marjorie, bendiciones para ti y saluditos del sur de Chiapas", "Adoro a esta mujer de verdad que es única y original, me encantaría conocerla en persona... ufff, la conquisto de una", son otros de los comentarios.

Y no se pueden dejar de leer mensajes como "Soy tu fan", "Eres tan hermosa". "Háganse a un lado que llegó la maestra!!!", " Súper mega hermosa y única", "Belleza de mujer", "Perfecta". Pues es un hecho que la venezolana cautivó a los internautas 'tiktokeros' que siguen a sus estrellas en dicha red social.

