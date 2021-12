Marjorie de Sousa enamora como modelo de pasarela tras protagonizar portada de revista

Durante las últimas semanas y luego de su participación como Julia Torreblanca en la telenovela "La Desalmada", la actriz Marjorie de Sousa se lució como una modelo de pasarela y enamoró a lo presentes tras protagonizar portada de revista.

Se trata de Original Living Magazine, una publicación estadounidense que la invitó a formar parte de su más reciente edición y para la que, además de preparar la foto de portada y una sección completa dedicada a la propia Marjorie, también lo hizo con el performance en vivo y a todo color.

En una publicación de su cuenta de Instagram del pasado domingo 28 de diciembre, la venezolana invitaba a sus fans a dicho evento a través de un clip en el que se le escucha decir:

Lee también: Con vestidito a media pierna y boina, Marjorie de Sousa arranca suspiros

"Hola, mi gente linda de Miami, soy Marjorie de Sousa y estaré con ustedes este 1° de diciembre festejando algo maravilloso para ya despedir este 2021 por la puerta grande. A Original Living Magazine, gracias nuevamente por tomarme en cuenta para hacer su portada.

"Y yo estoy feliz de que me acompañen en ese evento maravilloso que aquí, a continuación les diremos dónde vamos a estar para que compartan con nosotros esta maravillosa portada... Un beso enorme y los esperamos con A Original Living Magazine".

Lee también: Marjorie de Sousa roba cámara y se convierte en la reina de las portadas de revista

Mientras en la descripción de dicha invitación, la venezolana de 41 años dejó por asentada su invitación en la descripción de su publicación: "Feliz de estar con ustedes y festejar esta hermosa portada #mds #marjoriedesousa #miami #newcover #Repost @isabeloriginal".

"Y ya a pocos días del release Gala de @originallivingmagazine con nuestra hermosa cover girl @marjodsousa, los esperamos en el Hotel @thesishotelmiami, para que juntos disfrutemos de una noche muy especial".

Y tras el glamoroso evento protagonizado por la también villana de telenovelas, la propia Marjorie de Sousa compartió a través de sus historias de Instagram, una serie de vídeos y postales en las que se le ve luciendo su belleza en su máximo esplendor con vestidos de gala en una pasarela que sólo fue encabezada por ella, debido a que fue la estrella de la noche y de la portada.

El primer outfit en lucir en la noche fue un vestido de coctel azul celeste con brillos, estrapless de corte corazón, de falda corta de adelante y largo por atrás, confeccionado con olanes y un sola manga igual de ostentosa, con el que la también cantante lució maravillosa.

Y para la alfombra roja del evento, Marjorie lució cuerpazo con un vestido negro de encaje y raso de tirantes y prolongada abertura, por lo que la madre del pequeño Matías lució pierna posando frente a las cámaras y al lado de un par de violinistas que amenizaron la noche del pasado miércoles.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!