Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Los fines de semana son un beneplácito para la actriz Marjorie de Sousa, quien a media mañana deslumbró en sexy bañador, al estilo de su colega Aracely Arámbula sólo por ser viernes. Y lo cierto, es que ambas causaron un nuevo alboroto en redes sociales.

En el caso de Marjorie de Sousa, la rubia utilizó su cuenta de Instagram haciendo que sus fans se echaran un taco de ojo mientras ella modelaba y se lucía en dicho bikini y una bata abierta y coquetamente "caída" que dejaba ver sus hombros y parte de sus atributos.

Pero además de que la venezolana endulzó la vista de sus millones de fanáticos, también hizo un guiño al cantante Luis Miguel, tras escucharse de fondo la canción "Cuando Calienta el Sol" -una versión de él de los 90's de la canción de Armando Manzanero-, como en su momento también lo hubiera hecho Aracely Arámbula cuando incluso personificó a 'la Chica del Bikini Azul', otro de sus éxitos también de los años 90's.

"Vámonos mi gente... ES VIERNES!!! #amoviajar #mds #marjoriedesousa #lugaresmágicos #México #brillafuerte", se lee en la descripción de su post, mientras se le ve luciendo un bikini rosado de tono pálido y una bata abierta de colores azul celeste y blanco.

Por lo que la villana de "El Conde: Amor y Honor" (2022), la nueva serie de Telemundo, generó toda una algarabía y gran alboroto a partir de su publicación de viernes. Sus sousaticos escribieron: "Cuerpazo y más guapa que nunca @marjodsousa".

Por su parte, 'la Chule', fue nuevamente halagada por sus clubes de fans a través de su fanpage @aracely_arambula_israel, tras postear una foto de Aracely Arámbula luciendo un coqueto bikini en color coral, con sus lentes de sol y el sombrerito playero que acostumbra a usar.

"Feliz fin de semana mi Ara @aracelyarambula #aracelyarambulaisrael #aracelyarambula #felizdia #lamashermosa #hermosa #sexy #bonita #loveyourself #loveyou #amo", cuyos halagos los recibió en forma de hash tags.

Foto en la que sin duda se puede ver el abdomen marcado de la protagonista del remake de "La Madrastra" (2022) de Televisa Univisión, así como la cinturita y las prominentes caderas que pule en el gym. Por lo que Aracely Arámbula ha sido toda una sensación tras su postal.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!