La actriz Marjorie de Sousa deslumbra con mini bañador rojiblanco y le dicen: "Qué lindo lo tienes"; sí, esto luego de lucir cuerpazo en un bikini de color blanco, estampado de flores y corazones rojos; y aunque no es un secreto para nadie que la venezolana siempre logra derretir con su figura, esta vez, ¡provocó lo impensable!

La postal no es nueva, es de los inicios de Marjorie de Sousa, cuando luego de haber participado por el título y la corona de la mujer más bella de su natal Venezuela en 1999, incursionó en las telenovelas y empezó a marcar su territorio en los melodramas.

Dicha instantánea fue compartida por la fanpage (página de fans) de Instagram, número uno de Marjorie de Sousa, que tuvo a bien sacar del baúl de los recuerdos la fotografía que ya comenzó a causar estragos entre us fanáticos a través de @sousaticos, y entre halagos y piropos, hubo quien centró su atención en un espacio en particular.

El bikini que Marjorie de Sousa utilizó para una sesión de fotos de hace años atrás, consta de un sujetador de cuello tipo Halter que se amarra por el cuello y un mini calzón que además de resaltar sus curvas, deja ver la perfección de su figura.

Flores y corazones rojos son la cereza de pastel en este outfit playero que ha dejado "de a seis" a más de un@; y es que, todo se desprendió que la venezolana luce un corazón rojo justo en la parte de la pelvis, al lado contrario de un aro rojo que hace ver más sexy la prenda.

Sin embargo, y después de recibir halagadores comentarios, la venezolana se habría sorprendido con un comentario en particular que se lee: "Qué lindo corazón tienes", colocando en vez de la palabra corazón, un emoji del mismo en color rojo, por lo que esta vez se está refiriendo precisamente al corazón rojo pero que esta vez no está a la altura del pecho, sino en la parte de enfrente de dicha prenda. Comentario, al que al momento, nadie ha respondido nada.

Otros mensajes de admiración se leen: "Ummmm Mamasita", "Que belleza", "Tan espectacular reina", "Bella como siempre una diva", "Beautiful" (Bella), "Que mujer más bella", "OMG", "Preciosa", "Toda una Reina", "BELLÍSIMA RUBIA", "WwwooooowwW WwwooooowwW Beautiful Beautiful OMG", "Bella Femme" (Bella dama) y uno que otro poema como éste:

"Hola, buenas tardes, bella, bonita mujer, saludos cordiales desde acá de Arauquita Parroquia Simón Rodríguez, municipio Rojas, estado Barinas; estás muy hermosa, super linda, bella, bonita, eres una de las mujeres más hermosas de Venezuela". Incluso, hubo quien la recordó como Camelia Valente de Arismendi, personaje que hizo en sus inicios en la telenovela "Gata Salvaje" (2002-2003): "Preciosa Camelia".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!